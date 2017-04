Les coups de cœur de... Steven Raichlen

Au Canada, le chef américain Steven Raichlen est surnommé le Maître du Grill. Il signe plusieurs livres à succès sur le barbecue et participe à plusieurs émissions de cuisine d’ici, dont Les Incontournables du BBQ, qui sera diffusée le 30 mai prochain sur les ondes de Zeste Télé. En visite à Montréal, le cordon bleu, qui habite Miami, partage avec nous ses adresses coups de cœur en ville, mais aussi son amour pour la langue française.

Le restaurant ­favori?

Photo d'archives

Le Montréal Plaza, car j’aime la créativité des plats, et les ­saveurs sont toujours ­éclatantes. C’est à la fois ­raffiné et sans prétention. J’ai eu de la chance d’essayer le Cadet l’autre soir. J’ai presque goûté à tout et je dois dire que c’était excellent. J’ai particulièrement aimé la crème d’esturgeon fumé et un onglet confit avec crème ­brûlée. Également, je fais ­souvent un tour au café Olive & Gourmando, en visite à Montréal. C’est pour moi un ­incontournable du Vieux-Montréal. Je dois avouer que la qualité des restaurants est exceptionnelle ­comparativement à Miami.

Un endroit où ­prendre un verre?

Photo Ben Pelosset

J’adore le Vin Papillon. C’est l’un de mes endroits préférés à Montréal. D’autant plus que pendant l’été, il y a un barbecue dans la cour arrière et je flanche toujours pour les plats fumés. La carte des vins est très intéressante et variée.

L’activité préférée?

Photo courtoisie

Il y en a deux. Je le fais aussi bien à Montréal qu’à Miami. Tous les matins, à six heures du matin, j’étudie l’italien en faisant du vélo. Je suis le genre de personne qui fait deux à trois choses en même temps. À Montréal, je prends le BIXI. J’aime beaucoup le canal de ­Lachine pour m’y promener et découvrir les ­quartiers comme Griffintown, la Petite-­Bourgogne et le Vieux-Montréal. De plus, j’aime beaucoup la lecture en français. J’adore les ­auteurs québécois. Les écrivains québécois ­méritent d’être connus à travers le monde. J’aime tout ce qu’écrit Chrystine Brouillet et j’ai adoré ­découvrir Geneviève Lefebvre avec le roman Toutes les fois où je ne suis pas morte. J’appartiens à un club de lecture à Miami et j’ai proposé le livre Il pleuvait des oiseaux. Le mois prochain, on lira notre prochain roman québécois.

Photo JOCELYN MALETTE

Le quartier préféré de la ville?

Normalement, je loge dans le Vieux-Montréal, à l’Hôtel Le Saint-Sulpice. J’aime beaucoup aussi le Plateau pour le shopping lorsque ma femme m’accompagne. J’ai eu la chance de découvrir le quartier du Marché Jean-Talon également. Enfin, il y a beaucoup de quartiers à découvrir à ­Montréal, c’est donc difficile de choisir.

L’événement culturel le plus couru?

Photo courtoisie

Au Tour la Nuit. C’est vraiment la nuit des vélos. C’est arrivé deux fois où j’étais en voiture dans la ville en même temps que cette fameuse nuit. Je suis restée coincée dans la circulation, mais je trouvais cela ingénieux. J’adore l’idée où pendant un week-end, le vélo prend le contrôle des rues et que les voitures passent en deuxième. C’est génial!

Si j’étais maire de Montréal, je...

J’arrêterais la construction durant l’été. Je sais que c’est impossible, mais les détours et les déviations empêchent une bonne ­circulation. Je comprends que l’été est pour vous une saison dédiée à la construction, car vous ne pouvez pas travailler l’hiver. ­Cependant, je comprends la frustration des conducteurs montréalais.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas?

D’abord, je suis frappé par l’amour et le ­respect que les Montréalais ont pour les arts. Les arts font partie intégrante de la vie quotidienne. Je trouve aussi que les ­Montréalais sont les plus sympathiques et accueillants du monde. Je suis toujours si bien reçu ici. Même aux douanes ­canadiennes, les gens sont si gentils.

Votre plus beau souvenir de la métropole?

Le dîner chez Chrystine Brouillet. Elle est ­devenue une amie avec le temps. Les conversations à table sont toujours animées et fascinantes. Je dois aussi dire que mes tournages sur les plateaux télé de Zeste me laissent toujours de bons souvenirs. Zeste me permet d’exprimer mes ­connaissances, et travailler avec une équipe québécoise est toujours agréable. Je garde des souvenirs chaleureux, malgré les ­tournages de douze heures.