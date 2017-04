Les IceCaps n’ont pas baissé les bras

SYRACUSE | Cette saison, les IceCaps de St.John’s ont toujours bien répondu quand ils ont eu le dos acculé au pied du mur. Ils devront le faire à nouveau, ce soir, alors qu’ils feront face à l’élimination contre le Crunch de Syracuse.

«On a encore l’espoir de remporter cette série, a mentionné l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre, hier, après l’entraînement optionnel de son équipe. Avec la fin du calendrier régulier, ça plusieurs matchs que nous sommes dans cette position.

«On est conscients que nos adversaires voudront en finir. Toutefois, de notre côté, on ne veut pas que ça se termine. Ça devrait être tout un match.»

Pour pousser ce duel à la limite de cinq matchs, le club-école du Canadien devra être plus opportuniste et plus discipliné.

«On y va un match à la fois et on se concentre sur ce que nous avons à faire, a souligné Lefebvre. C’est un match sans lendemain et on se prépare en fonction de ça.»

De son côté, Charlie Lindgren croit que son équipe n’a pas trop mal paru lors des trois premières rencontres.

«On a joué du bon hockey dans l’ensemble, a expliqué le gardien. Si on présente le même type de prestation que mercredi, je crois qu’on s’en tirera à bon compte.»

Le vrai visage du Crunch

S’ils souhaitent éviter l’élimination, les IceCaps devront jouer leur meilleure partie de la saison.

Et ils devront le faire face à une équipe qui n’a pas encore montré son vrai visage depuis le début de la série. Ce qui rendra leur mission plus difficile.

Le Crunch est une formation supérieure à ce qu’elle a démontré durant les trois premières rencontres. L’exécution et la cohésion des hommes de Benoit Groulx n’ont pas été au rendez-vous, mais c’est une question de temps avant qu’ils retrouvent leurs bonnes habitudes.

On peut donc s’attendre à qu’ils haussent leur niveau de jeu pour le quatrième affrontement, ce soir, devant leurs partisans.

«On a réussi à gagner, mais on n’a pas nécessairement disputé nos meilleurs matchs. Par contre, c’est une confrontation très serrée, a souligné Gabriel Dumont. C’est important pour nous d’avoir des performances plus solides.

«On sait que les IceCaps n’auront plus rien à perdre.»