Les Sags en mission dans l’est du pays

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi prennent la route de Saint John avec un seul et unique objectif : prendre les devants 3-2 dans leur série face aux Sea Dogs, qui se poursuivra vendredi soir au Harbour Station.

Cette fois-ci, les Bleus tenteront de prendre les devants pour une première fois dans la série, mais le défi ne sera pas facile puisque les Sea Dogs seront de retour devant leurs partisans.

«On s’en va à Saint John dans le même état d’esprit. On ne peut pas changer quoi que ce soit de la manière qu’on travaille», a mentionné l’entraîneur, Yanick Jean. «On ne se soucie pas de la situation dans laquelle on est. On mise sur notre structure, notre résilience et notre caractère et puis on fonce tête première», a-t-il poursuivi.

Quatre trios productifs

En demi-finales, les joueurs devront rester concentrés tout au long de la série s'ils souhaitent accéder en finale de la Coupe du Président. «On dit toujours qu’il faut vivre le moment présent. Je suis content que mes joueurs vivent ce moment, mais je veux qu’ils gardent la tête froide à travers tout ça afin de garder nos émotions plus égales et non en montagnes russes», assure Jean.

Depuis le début des séries éliminatoires, l’entraîneur-chef des Sags peut compter sur un effort offensif de la part de ses quatre lignes à l’attaque, qui sont capables d’enfiler l’aiguille dans les moments importants.

«C’est essentiel en séries, les bons joueurs sont surveillés plus étroitement. Il faut que tes joueurs qui ont un rôle différent dans l’équipe contribuent offensivement également», a lancé Jean.

Hamelin prend du mieux

Blessé lors du troisième vingt mercredi soir, Brendan Hamelin prend du mieux. L’attaquant des Sags a subi une commotion cérébrale sur le coup et a quitté le match sur une civière. Hamelin a obtenu son congé d’hôpital, mais il n’accompagnera pas les siens à Saint John.

«Il est sorti de l’hôpital hier, il a passé les résultats puis tout semblait correct. Il va mieux», a conclu le grand manitou des Sags.