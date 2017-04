Lettre d’une mère à sa fille

Louise, je m’adresse à vous parce que je n’ai plus de contact avec ma fille. J’aimerais qu’elle lise ce message et accepte ensuite de me revoir. Mes espoirs sont minces, mais la vie peut me réserver des surprises agréables.

« Ma Fille, te souviens-tu des mots: Lumière de la nuit, protège...! Pourtant, aux jours d’aujourd’hui, on est bien loin de tout ça tu ne trouves pas? Par ma faute malheureusement, de longues années nous ont séparées et nous séparent encore l’une de l’autre. Dis-moi ma belle enfant, à combien de temps estimes-tu que je devrai encore conjuguer mes regrets pour que tu me pardonnes enfin, ou que du moins tu daignes me répondre?

Combien de temps te faudra-t-il encore pour m’ouvrir enfin les portes de ton pardon? Si c’était nécessaire, j’inventerais du temps pour y arriver, mais malheureusement je n’ai pas ce pouvoir. Et je me demande même, si d’aventure j’avais le pouvoir d’allonger le temps, si ce serait suffisant pour te faire revenir dans ma vie?

Mais j’aimerais quand même te rappeler la chose suivante, au cas où ça pourrait faire avancer ma cause dans ton coeur: Les fautes sont grandes quand l’amour est petit. Se pourrait-il que ton amour pour moi soit si mince, que mes fautes prennent plus d’importance qu’elles n’ont en réalité?

Si tu fais un bon et honnête retour en arrière, suis-je si détestable que cela? Si détestable pour mériter une aussi longue et difficile punition? Je regarde le temps passer et je suis triste de le perdre sans pouvoir en passer, ne serait-ce qu’un peu, avec toi. En terminant, je t’assure que je t’aime et que tu me manques au-delà de ce que tu peux imaginer. »

Mom, XXX

Il est des choses dans la vie sur lesquelles on n’a aucun pouvoir. Entre autres sur la capacité de nos proches à pardonner les fautes qu’on a commises à leur endroit. Est-ce le cas de votre fille? Étiez-vous allée trop loin? Je ne sais. Mais en parallèle à votre démarche de pardon, je vous recommanderais de commencer à penser en termes de non-retour pour vous y préparer mentalement. Je vous dis cela parce qu’aucune rupture ne mérite qu’on y perde sa vie.