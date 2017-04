L’opposition veut entendre Yves Francoeur

Les déclarations d’Yves Francoeur voulant qu’un député lié à la mafia siège toujours à l’Assemblée nationale a provoqué un coup de tonnerre à Québec jeudi matin.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal a affirmé au micro de Paul Arcand que deux députés libéraux, dont un qui siège toujours à Québec, ont fait l’objet d’une enquête du SPVM en lien avec du financement illégal.



Toujours selon Yves Francoeur, l’enquête a subi de «l’obstruction» dans le système judiciaire parce qu’il s’agit d’élus libéraux.



Peu après, la CAQ a demandé au gouvernement de recevoir Yves Francoeur en commission parlementaire pour qu’il étaye ses déclarations.



«Si le Parti libéral se sert de sa majorité pour obstruer — ou faire obstruction, je devrais dire —, à ce que le Parlement peut et doit faire, je pense qu'il faudra faire un appel à tous, aux sonneurs d'alerte partout où ils sont, que ces sonneurs d'alerte là prennent le relais et qu'ils s'assurent que la lumière soit faite sur ces allégations-là. Elles sont extrêmement graves», a lancé le leader parlementaire adjoint de la CAQ, Éric Caire, lors d’un point de presse.



L’idée a été appuyée par Québec solidaire.



Le Parti québécois, lui, veut savoir si le whip du gouvernement a tenté de savoir qui est cet élu visé par une enquête du SPVM. «Est-ce que le premier ministre est au courant qu'un de ses élus fait l'objet d'une enquête criminelle, notamment avec la filature... en fait, l'écoute électronique?», a demandé le porte-parole de l’opposition officielle du PQ, Pascal Bérubé.



Lui-même ex-policier, le député libéral Robert Poëti a reconnu jeudi matin qu’Yves Francoeur est une personne crédible. «Je connais monsieur Francoeur, je ne doute pas des propos qu’il tient», a dit Rober Poëti à l’entrée du caucus libéral. Il précise toutefois qu’il ne connaît pas la «véracité» des allégations qui concerne le député libéral.



Avec l’Agence QMI