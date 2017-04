Louvain et l’OSQ remettront ça en octobre 2018

Entre Michel Louvain et l’Orchestre symphonique de Québec, les choses ont cliqué. Si bien qu’un nouveau rendez-vous a été fixé au Grand Théâtre de Québec, le 6 octobre 2018.

L’annonce de cette supplémentaire arrive deux semaines après le succès d’une première séquence de trois concerts en trois jours, qui ont tous fait salle comble (5200 billets vendus) du 7 au 9 avril.

En plus de faire courir les foules, cette première rencontre entre Louvain et l’OSQ, mise sur pied pour marquer les 60 ans de carrière du plus adulé des crooners québécois, avait rempli ses promesses artistiques. Tous les plus grands succès du répertoire de Michel Louvain, de même que plusieurs reprises de tubes de ses idoles, ont constitué le menu d’une riche soirée musicale.

Les billets pour le spectacle sont mis en vente vendredi matin.

On pourra aussi voir Michel Louvain le 12 juillet, à la place D’Youville, où il fêtera son 80e anniversaire de naissance au Festival d’été de Québec.

Petula Clark

Michel Louvain n’est pas la seule idole qui a confirmé une visite en 2018. La grande Petula Clark fera aussi un saut à Québec dans le cadre de sa tournée québécoise. La chanteuse de 84 ans, qui cumule 70 ans de carrière, se produira à la salle Albert-Rousseau le 13 mai 2018.

Son périple en sol québécois comprend au total neuf concerts, dont un au Théâtre Maisonneuve de Montréal.

La date de mise en vente des billets n’a pas été dévoilée.