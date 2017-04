Marie-Nicole Lemieux chantera Beaudelaire

L’Orchestre symphonique de Québec, Les Violons du Roy, Marie-Nicole Lemieux, Louis Lortie, la violoniste Midori et Gino Vannelli font partie des artistes et invités qui participeront à la 39e édition du Festival international du Domaine Forget.

Au total, 80 événements se déploieront sur le vaste domaine situé à Saint-Irénée dans Charlevoix, entre le 17 juin et le 20 août, avec du classique, du jazz et même de la danse.

Ambassadrice du Festival depuis six ans, la contralto Marie-Nicole Lemieux, qui poursuivra cette association jusqu’en 2020, donnera deux concerts.

Un premier, le 29 juillet, où elle interprétera des pièces de Gounod, Mendelssohn, Schubert et Schumann avec son amie Karina Gauvin et le pianiste David Zobel.

Le lendemain, à 13 h, elle proposera un spectacle consacré à la prose de Baudelaire avec le comédien Raymond Cloutier et David Zobel.

«Raymond va lire des poèmes et je vais chanter des pièces écrites à partir des mots de Baudelaire. Il va y avoir des projections et c’est un spectacle qu’on aimerait sans applaudissements afin de pouvoir créer une bulle où les mots et le chant vont s’enchaîner», a indiqué la diva québécoise.

Cette 39e édition marquera le début d’un partenariat avec la Chapelle musicale Reine Élisabeth.

Le pianiste Louis Lortie, maître d’oeuvre de cette journée, qui se déroulera le 24 juin, offrira une classe de maître et a mis sur pied quatre concerts qui mettront en vedette les musiciens de cette institution belge.

L’Orchestre symphonique de Québec offrira deux concerts, le 22 juillet et le 5 août, sous la direction des chefs Fabien Gabel et Jacques Lacombe.

Les Violons du Roy lanceront l’événement, le 17 juin, sous la direction de chef Mathieu Lussier, pour le conclure, le 20 août, avec Bernard Labadie et le pianiste Alexandre Tharaud.

La programmation du Festival international du Domaine Forget est en ligne à l’adresse domaineforget.com.