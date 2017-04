Petula Clark est attachée au Québec

À la recherche de collaborateurs québécois pour son prochain album en français, la chanteuse britannique Petula Clark a rencontré une quinzaine d’auteurs-compositeurs et de réalisateurs à Montréal, au cours des derniers jours.

Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Robert Charlebois, Roch Voisine et Florence K comptent parmi les créateurs qui ont été invités à soumettre des chansons pour les besoins de ce disque, dont la sortie est prévue pour mars 2018.

Tournée vers l’avenir, l’artiste de 84 ans présentera ses nouvelles pièces made in Québec dans le cadre d’une série de concerts qui l’amènera à visiter neuf villes québécoises, dont Montréal, Québec et Sherbrooke, en mai 2018.

«Je ne suis pas nostalgique. Je ne vais pas sur scène seulement avec mes vieilles chansons, a dit l’interprète des succès Downtown et I Know A Place, lors d’une rencontre avec Le Journal. Il faut que ce soit frais et stimulant pour moi, mais aussi pour le public.»

Expo 67

C’est un heureux hasard qui a voulu que ce séjour éclair dans la métropole (elle aura été en ville trois jours) coïncide avec le 50e anniversaire de l’Exposition universelle à Montréal, événement auquel la chanteuse a participé, en mai 1967.

«C’était spectaculaire, mais il faisait froid», a-t-elle déclaré en riant.

«Je me souviens d’avoir visité les pavillons de plusieurs pays, a-t-elle poursuivi. J’ai aussi fait l’émission d’Ed Sullivan, mais je ne me souviens pas très bien du spectacle même. Il faut dire que j’étais très sollicitée, à l’époque. Par contre, j’ai des souvenirs formidables de Montréal et du Québec.»

Les détails concernant la tournée de Petula Clark se trouvent à l’adresse evenko.ca.