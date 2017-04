Sam Hamad annoncera sa démission jeudi

Sam Hamad démissionne de son poste de député.

L'annonce sera faite vers 11h dans sa circonscription de Louis-Hébert, à Québec.

L'ancien ministre tapait du pied pour un retour au Conseil des ministres depuis plusieurs mois, sans succès. Humainement, cette situation devenait de plus en plus difficile, selon nos informations.



Une rencontre en tête-à-tête avec son chef Philippe Couillard avait eu lieu en janvier, au terme de laquelle M. Hamad n'avait pas été rassuré sur les intentions du premier ministre de le ramener au Saint des Saints.



C'est un secret de polichinelle que M. Hamad n'a pas non plus digéré le sondage interne commandé par son propre parti au début janvier sur son degré d'éthique.



Selon nos informations, l'ingénieur de 58 ans soupèse sérieusement ses options depuis plusieurs mois. Quitter dès maintenant est peut-être moins dommageable que d'attendre encore pendant des mois un poste de ministre qui ne viendra jamais.



Il y a un an presque jour pour jour, devant la pression populaire, Sam Hamad renonçait à sa limousine et retournait sur les banquettes arrières comme simple député.

Il était alors visé par des allégations de trafic d'influence pour une aide à Premier Tech, une entreprise liée à l'ex-ministre libéral et collecteur de fonds Marc-Yvan Côté.