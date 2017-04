Sécurité des piétons : les trois centres commerciaux de Sainte-Foy seront reliés par deux passerelles

Les clients qui fréquentent Laurier Québec, Place de la Cité et Place Ste-Foy pourront traverser d’un centre commercial à l’autre par des passerelles piétonnières modernes qui seront aménagées d’ici 2019, a-t-on annoncé jeudi.



Afin d’améliorer la sécurité des piétons, Ivanhoe Cambridge et Cominar ont dévoilé des maquettes de leur projet commun lors d’un point de presse avec la Ville de Québec.

Fini les conflits avec les automobilistes entre les trois centres commerciaux. Les piétons n’auront plus à mettre le nez dehors pour fréquenter l’un ou l’autre des établissements.



La rue Bernardin Morin entre Place Ste-Foy et Place de la Cité sera définitivement fermée à la circulation automobile puisque la passerelle sera aménagée au niveau du sol. Celle qui permettra de circuler à pied entre Place Ste-Foy et Laurier Québec sera construite en hauteur et surplombera l’avenue Jean-de Quen qui deviendra «plus fluide», s’est réjoui le maire Labeaume.

Courtoisie Ville de Québec

Muret protecteur sur Laurier



La Ville de Québec a de son côté annoncé la construction d’un muret de protection «temporaire» pour les piétons dans le terre-plein central, à la hauteur des deux traversées piétonnières du boulevard Laurier. Les travaux devraient être complétés à la fin du mois de juillet. Le contrat, évalué entre 75 000 $ et 100 000 $.

Cette annonce survient un peu plus de huit mois après l’accident qui a coûté la vie à Marie-Pierre Gagné, enceinte de 40 semaines. Cette dernière avait été happée mortellement devant le CHU de Québec par un jeune conducteur épileptique, Jonathan Falardeau-Laroche, qui fait face aujourd’hui à des accusations de négligence criminelle causant la mort.

Courtoisie Ville de Québec

«Ce n’est peut-être pas spectaculaire mais il n’y a pas une voiture qui va passer à travers du muret», a déclaré le maire Régis Labeaume, promettant des aménagements «permanents» ultérieurement à la lumière des consultations publiques sur l’avenir du transport collectif à Québec et des projets qui verront le jour dans le futur sur Laurier.



«Le nouveau muret protégera davantage les personnes en attente de leur feu prioritaire pour traverser le boulevard. Ce geste, qui peut paraître anodin, sera apprécié de toute la population, sans aucun doute», a ajouté le maire.