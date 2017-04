Sénateurs-Rangers: une série serrée à prévoir

Les Sénateurs d’Ottawa et les Rangers de New York amorceront, jeudi, leur série de deuxième tour au Centre Canadian Tire.

Et tout indique qu’au final, ce sera une bien petite marge qui séparera les deux équipes.

En effet, les deux formations peuvent compter sur d’excellents gardiens de but. Craig Anderson a aider les Sénateurs à vaincre les Bruins de Boston en six parties, maintenant une moyenne de buts alloués de 1,94 et un taux d’efficacité de ,921.

De son côté, Henrik Lundqvist a été brillant face au Canadien de Montréal, conservant une moyenne de 1,70 et un taux de ,947. Il n’a accordé que 11 buts en 206 tirs.

De plus, la série sera probablement très spéciale pour les attaquants Mika Zibanejad, des Rangers, et Derick Brassard, des Sénateurs. En effet, les deux joueurs ont fait l’objet d’une transaction impliquant les deux équipes en juillet dernier. Également, ils sont actuellement les meilleurs pointeurs de leur équipe respective lors des éliminatoires.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports dès 19 h.