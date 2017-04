La 10e Soirée Choco-Champagne, organisée au profit de la Fondation Sclérodermie Québec, se tient ce soir dès 18 h à l’Espace Dalhousie, au Terminal de croisières du Port de Québec, sous la présidence d’honneur de Guy Pelletier, président de la Société immobilière GP.

Danièle Henkel, présidente des Entreprises Danièle Henkel, y sera également à titre de personnalité d’honneur de l’événement et donnera une conférence dès 17 h aux invités (Salon Privilège). www.chocochampagne.ca

La saison de golf 2017 s’ouvre aujourd’hui, dès 9 h, au club Le Grand Portneuf. Vous pouvez réserver votre départ (tarifs spéciaux du printemps) au 418 329-3662 ou au www.legrandportneuf.com. Même principe (aujourd’hui dès 9 h) au Golf St-Étienne: 418 836-5824.

Prêt à redonner

Photo courtoisie

La Caisse Desjardins des Rivières de Québec, en partenariat avec Desjardins Sécurité Financière, a remis, le 31 mars dernier, un chèque de 39 000 $ à Deuil-Jeunesse dans le contexte de son programme Prêt à redonner. Sur la photo, de gauche à droite: Odile Lapointe, Caisse des Rivières; Marie-Eve Bellavance, Desjardins Assurance; Lise-Andrée Jacques, Caisse des Rivières; Joël Villeneuve, jeune de Deuil-Jeunesse; Marylin Daigle, Caisse des Rivières; Marie-Pierre Poulin, intervenante à Deuil-Jeunesse; Josée Masson, PDG et fondatrice de Deuil-Jeunesse; et Kim Latour, adjointe à la direction de Deuil-Jeunesse, organisme d’interventions professionnelles qui vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la maladie grave, la disparition ou la mort d’un proche ou des pertes liées à la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption.

Bonne retraite !

Photo courtoisie

Le 31 mars dernier, Johanne Bilodeau (photo) effectuait sa dernière journée de travail au Salon de billard Loretteville après plusieurs années de travail et de bons services. Les propriétaires Karine, Nicolas, des amies et amis et plusieurs clients se sont réunis pour lui souhaiter une belle et longue retraite. Johanne va manquer à tout ce beau monde.

Chez Viandes Roy et Délecta

Photo courtoisie

Yves Fournier (photo), qui s’est fait connaître au cours des dernières années dans le monde de la construction (Dutran) et, depuis 2010, à titre de président du comité organisateur du Tournoi de l’Alimentation de l’Est de Québec, revient à ses anciennes amours, soit le monde de l’alimentation. Yves a été nommé récemment à titre de directeur des ventes et développement pour les Distributions Alimentaires Roy Inc & Viandes Délecta. Yves avait aussi auparavant œuvré pour différentes compagnies (Olymel, les aliments Lester et charcuterie Lafleur) dans l’industrie agroalimentaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Pierre Garneau (photo), président d’Ameublements de bureau de la Capitale et de Création Design, 71 ans... Jean Maheux, ex-président du Carnaval de Québec (1991), 68 ans... Paul Byron, attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 28 ans... Claude Lapointe, courtier immobilier, Remax Référence 2000, 64 ans... Luc de Larochellière, auteur-compositeur-interprète, 51 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 avril 2015. Guy LeBlanc (photo), 54 ans, claviériste et compositeur canadien... 2011. Catherine Deyglun, 52 ans, fille de Janine Sutto... 2010. Jean-Paul Brodeur, 66 ans, grand criminologue québécois... 1998. Maurice Leblanc, 63 ans, professionnel de golf au Manoir Richelieu, Murray Bay, BIC, Les Pins et le Grand Portneuf...1998. John Bassett, 82 ans, ex-magnat canadien de la presse écrite et électronique... 1984. Paul Racine, 61 ans, président fondateur des Nordiques de Québec, instigateur de Place Laurier.