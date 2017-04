Syrie: à l’ONU, Washington réclame de mettre «toute la pression» sur Moscou

Les États-Unis ont réclamé jeudi devant le Conseil de sécurité de l’ONU réuni sur le conflit en Syrie de mettre «toute la pression» sur la Russie, alliée de Damas, pour imposer un cessez-le-feu et l’acheminement de l’aide humanitaire.

«Tous les regards et toute la pression doivent maintenant se porter sur la Russie parce que c’est elle qui peut arrêter cela si elle le veut», a martelé l’ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley, dont le pays préside le Conseil de sécurité au mois d’avril.

«Qui est le pays membre (du Conseil) qui continue de protéger le régime (du président syrien Bachar al-Assad), qui empêche l’aide humanitaire d’être acheminée?», a dénoncé la représentante des États-Unis lors d’une réunion du Conseil consacrée à la situation humanitaire en Syrie.

Rendant compte devant le Conseil, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU Stephen O’Brien a déploré que «la situation humanitaire se détériore, si cela était encore possible».

Il a demandé «un renforcement du cessez-le-feu national et en particulier une pause dans les combats dans la Ghouta orientale (zone rebelle près de Damas, NDLR) pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire».

L’ambassadeur français à l’ONU François Delattre a qualifié la situation humanitaire de «catastrophe».

«Le cessez-le-feu n’existe plus. L’aide humanitaire n’arrive tout simplement plus», a tonné le diplomate qui s’exprimait en anglais devant la presse avant d’entrer dans la salle du Conseil de sécurité.

M. Delattre a aussi réclamé «une pression beaucoup plus forte de la Russie sur le régime syrien, ainsi qu’un réengagement politique clair des États-Unis à la suite des dernières frappes américaines» dans la nuit du 6 au 7 avril contre une base aérienne syrienne.

De son côté, l’ambassadeur russe à l’ONU Petr Iliichev a assuré que «dans l’ensemble de la Syrie, la cessation des hostilités restait en place» et il a condamné les «escalades» et «les critiques contre le gouvernement syrien».

Les États-Unis et la Russie s’affrontent depuis 2012 sur un éventuel règlement du conflit syrien, en particulier sur le sort du président Assad.

«La Russie doit tenir sa promesse de véritables négociations de paix et solution politique», a conclu Mme Haley, en allusion au processus diplomatique multilatéral qui avait été agréé fin 2015 par Washington et Moscou.

Des pourparlers indirects entre le régime syrien et l’opposition, sous l’égide de l’ONU, sont dans l’impasse pour tenter de mettre fin à une guerre qui a fait plus de 320.000 morts en six ans.