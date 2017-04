Transport de blessés: un médecin remet en cause une nouvelle directive

LA POCATIÈRE- Un docteur du Bas-Saint-Laurent se questionne sur la nouvelle directive donnée aux ambulanciers, d’amener les blessés graves à l’hôpital le plus spécialisé situé à moins de 60 minutes de route plutôt que 30 minutes, puisqu’elle pourrait retarder l’injection d’un médicament qui peut sauver des vies.

Médecin Pierre La Rochelle

Le Dr Pierre La Rochelle craint que ce délai retarde l’injection d’un médicament, l’acide tranexamique, qui aide à limiter les hémorragies.

«Plus on prend de temps à commencer ce médicament, plus il y a des vies qu’on pourrait sauver qu’on ne sauvera pas», estime le médecin.

Il cite une étude réalisée en 2010 auprès de 20 000 patients dans 274 hôpitaux de 40 pays. Le taux de mortalité à la suite de saignements est réduit de 32 % si le médicament est administré dans la première heure, et de 21 % s'il est administré entre la première et la troisième heure. «Quand on retarde consciemment l’injection, on accroît le risque de mortalité», constate le Dr La Rochelle.

Depuis décembre, les ambulanciers doivent transporter les blessés graves vers l’hôpital le plus proche et ayant la meilleure expertise dans les 60 minutes, alors que le délai était auparavant de 30 minutes.

«Quand on décide de réorienter les ambulances d’un hôpital à l’autre et qu’on bypass un hôpital, on retarde consciemment la possibilité de donner le médicament, ça veut dire qu’on accroît la mortalité», ajoute le médecin.

Pierre La Rochelle a tenu à diffuser les résultats de cette étude dans la revue médicale The Lancet. «Je souhaitais interpeller mes collègues médecins et ouvrir le débat. C’est une discussion utile», croit le médecin à l’urgence de l’hôpital de La Pocatière depuis plus de 20 ans. Environ 25 personnes blessées par année pourraient ne plus passer par l’urgence de La Pocatière à cause de cette nouvelle mesure.

Nouvelle directive

La nouvelle règle, en vigueur depuis le mois de décembre dans le Bas-Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, touchera éventuellement le reste du Québec. Le but est d’envoyer directement les personnes victimes d’un trauma grave vers le centre de plus haut niveau dans un délai de 60 minutes.

«On a pris 14 ans d’expérience au Québec. Ce qu’on a trouvé, c’est que les chances de mortalité étaient plus élevées dans les plus petits hôpitaux, c’est une question d’habitudes et de système qui fait que l’on a de meilleurs résultats dans des centres à plus haut volume», explique le médecin-conseil en traumatologie pour l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) Julien Clément.

Il émet des réserves sur l’article cité par le Dr Larochelle. «On ne remet pas en question l’efficacité du médicament. Je suis convaincu qu’il doit être donné. Mais il ne faut pas être absolutiste. L’étude en question est aussi basée sur plusieurs hôpitaux de pays où on n’a pas les mêmes moyens [qu'ici] pour contrer les hémorragies.»

Au Québec, le médicament ne peut être donné dans l’ambulance, puisqu’il doit être injecté par intraveineuse, par un médecin.