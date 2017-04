Un jeune homme de 18 ans meurt électrocuté à Québec

Un jeune homme de 18 ans a connu une fin tragique dans la nuit de mercredi à jeudi: il est mort électrocuté.



Le triste événement est survenu vers 0 h 20, à l’arrière d'un commerce situé près du 1195, rue Taillon.



«La victime a escaladé une clôture entourant des transformateurs. Pour une raison inconnue, il a perdu pied et est tombé sur un transformateur. Il serait décédé sur le coup», indique Étienne Doyon, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).



Il a fallu plusieurs minutes pour que le courant soit complètement coupé.



Un autre jeune qui était sur place et qui a été témoin de l’événement a été transporté à l’hôpital pour traiter un choc nerveux.



Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire sont sur les lieux. La thèse du geste criminel est écartée par le SPVQ.



Plus de détails à venir...