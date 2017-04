Zaz gagne son pari

Ça ne s’est pas fait en claquant des doigts, mais l’audace et la fougue de Zaz ont conquis le Centre Vidéotron, jeudi soir.

Sept ans après l’avoir découvert dans l’intimité du Cabaret du Capitole, et après des détours par les plaines d’Abraham en première partie de Stevie Wonder et le Grand Théâtre, le public de Québec a retrouvé une Zaz (le nom de scène d’Isabelle Geffroy) toujours aussi énergique, mais désormais appuyée par une production multimédia digne des grandes ligues.

Utilisation astucieuse des écrans géants, jeux de lumière abondants et élaborés: la Française de 36 ans, qui avait pas moins de sept musiciens à sa disposition, en a mis plein la vue, faisant ainsi à son honneur à son statut de vedette internationale.

N’empêche, l’envol a été laborieux. Après un préambule instrumental qui s’est étiré un tantinet, le premier titre au menu, La fée, n’a pu être apprécié à sa juste valeur parce que la voix de Zaz était enterrée par la musique.

Pire, Zaz a eu l’idée douteuse de plaquer tout de suite après un solo de guitare manouche qui a cassé le peu de rythme qu’on avait gagné.

Bref, c’était mal barré.

Les fantaisies de Zaz

Heureusement, Si jamais j’oublie a sonné la fin de la récréation. Apparaissant d’abord sur les écrans géants dans une séquence préenregistrée, Zaz a mené avec doigté ce premier moment de communion avec la foule, suivi immédiatement par une très belle interprétation d’une Si je perds inondée de faisceaux lumineux.

Une fois la foule acquise, Zaz a pu s’offrir toutes les fantaisies, comme ce charmant duo voix-guitare sur La lessive ces relectures réussies de Tous les cris les SOS, de Daniel Balavoine (popularisée chez nous par Marie-Denise Pelletier), et de Petite Marie, de Cabrel, admirablement revue et corrigée.

Elle a même repris du Daniel Bélanger, Revivre, une chanson qui l’a chavirée lorsqu’elle l’a entendue durant des vacances au Québec, a-t-elle confié.

Un truc de fou, svp

Connue pour son engagement humanitaire, Zaz a invité une représentante de l’organisme Au trait d’union à faire un peu de promotion sur scène. Pince-sans-rire, elle a aussi demandé à ses fans de lui promettre de faire un truc de fou dans la prochaine année. «Bon, pas voter extrême droite», a-t-elle pris soin de préciser.

Ça se voulait sympathique, mais pas autant que lorsque tout le Centre Vidéotron a fait équipe pour chanter sa fameuse Je veux, la ritournelle par laquelle on s’est éprise d’elle à l’époque.

«Moi aussi je vous aime profondément de tout mon cœur», nous a lancé Zaz. Ce à quoi le public a répondu en lui chantant bonne fête, quatre jours avant sa vraie date d’anniversaire. Une belle manière de se dire à la prochaine.