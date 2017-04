30 ans plus tard

Attendez-vous à voir, lire et entendre les propos de l’ancien Nordique Alain Côté aujourd’hui alors que les médias souligneront le 30e anniversaire de son but refusé par l’arbitre Kerry Fraser lors du 5e match de la série finale de la division Adams entre les Nordiques et le Canadien le 28 avril 1987 au Forum de Montréal. 30 ans déjà! Le temps file, à preuve, Alain aura 60 ans le 3 mai.

Le 22e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche se tient ce soir à la salle des Promotions du Séminaire de Québec sous la présidence de Dany Imbeault, président de Étic Produits Plein Air. La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) profitera de ce souper pour remettre le prix Fontinalis, récompensant une personne qui œuvre pour la promotion de la pêche et du plein air. Renseignements: 418 848-6906.

Québec Open

Photo courtoisie

La 37e présentation du Québec Open, le plus important championnat de karaté au pays, se tient aujourd’hui et demain au Peps de l’Université Laval. Près de 1 500 athlètes seront réunis au stade couvert pour les compétitions et à l'amphithéâtre pour le spectacle. Outre le Canada et les États-Unis, plus d'une douzaine de pays seront représentés. Sur la scène locale, mentionnons la présence d’Elizabeth Rouillard, 15 ans, championne du monde en combat, et de Mélissa Baillargeon, 18 ans, championne en bo kata, et récemment première overall en kata (Amerikick Internationals). www.quebecopen.com. Sur la photo, de gauche à droite: Clermont Poulin, David Bossinotte, Claire Cocozza et Samuel Gagnon.

Grands Québécois 2017

Photo courtoisie

Ces quatre sommités québécoises (photo) se verront décerner, ce soir au Fairmont Le Château Frontenac, le titre de Grands Québécois pour l’année 2017 lors du 29e Gala des Grands Québécois. Elles ont, par leur implication sociale, leur dynamisme et le caractère de leurs réalisations, grandement contribué à l’essor de la société québécoise. Sur la photo, de gauche à droite: Louis Garneau, président-designer, Louis Garneau Sports inc. (domaine économique); Dr Denis Richard, directeur du Centre de recherche IUCPQ-UL et professeur titulaire, Université Laval (domaine de la santé); Grégoire Legendre, directeur général et artistique, Opéra de Québec et Festival d’opéra de Québec (domaine culturel) et Evan Price, président-directeur général, CO2 Solutions (domaine social).

Réélue

Photo courtoisie

Bravo à Lynda Tanguay (photo) qui a été réélue à la présidence d’Arts et Reflets à Château-Richer, le plus important Symposium de peinture en plein air au Québec depuis 17 ans, et ce, pour un 12e mandat. Mme Tanguay invite les artistes à s’inscrire dès maintenant pour la 25e présentation (du 11 au 13 août) avec le formulaire disponible sur le site artsetreflets.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ginette Reno (photo), chanteuse et actrice québécoise, 71 ans... John R. Porter, historien (ex-Musée national des beaux-arts du Québec), 68 ans...Jessica Alba, actrice américaine, 36 ans... Penelope Cruz, actrice espagnole, 42 ans... Lyne Fortin, soprano québécoise, 55 ans... Dorothée Berryman, comédienne, actrice et chanteuse, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 avril 2016. Gilles Lessard (photo), 83 ans, président honoraire de Lessard Hyundai... 2015. Jack Ely, 71 ans, chanteur et guitariste américain, Louie Louie... 2014. Edgar Laprade, 94 ans, joueur de hockey avec les Rangers de NY entre 1945 et 1955... 2007. Bertha Wilson, 83 ans, la première femme à siéger à la Cour suprême du Canada...