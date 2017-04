THERRIEN, Luc



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 20 avril 2017, à l'âge de 45 ans et 5 mois, est décédé monsieur Luc Therrien, époux de madame Sylvie Cloutier, fils de madame Marguerite Morin et de monsieur Noël Therrien. Il demeurait à Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Maxime, Laurye et Magalie; ses beaux-parents: Nicole Grégoire et Réginald Cloutier; son beau-frère André Cloutier (Line Fortin) et sa belle-sœur Nathalie Cloutier (Michel Fournier), sa nièce et son neveu: Andréanne et Jean-Sébastien Cloutier; sa filleule Mary-Kate Thibodeau, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC,Téléphone: 418 682-6387, Site web: fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.