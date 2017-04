C’était l’année de l’amour

Il y a 50 ans commençaient à tourner, et pas à peu près, les tourniquets de l’Expo 67. Le Bon Dieu s’appelait Jean Drapeau, lui qui, six mois plus tôt, venait d’inaugurer son métro sous sa ville. Montréal était une rayonnante métropole avec un pont Champlain presque neuf, un tunnel Lafontaine qui n’avait qu’un mois et demi, et on ne traversait l’échangeur Turcot que depuis quelques jours seulement.

Peu le savent, mais ce n’est pas Drapeau qui a soumis la candidature de la ville auprès du Bureau international des expositions, mais bien son adversaire politique, Sarto Fournier, en 1960. Et, aussi curieusement, ce n’est pas Montréal qui avait été choisie, mais bien Moscou pour célébrer les 50 ans de la révolution d’Octobre. Toutefois, deux semaines après le choix, la capitale de l’URSS s’est désistée et Montréal a sauté sur l’occasion.

Aussitôt élu, Jean Drapeau a dégainé et il a fait charrier plusieurs millions de tonnes de terre et de roches et il a fait domper ça dans le fleuve pour créer de toutes pièces les îles Notre-Dame et La Ronde. Pendant ce temps, 61 pays construisaient 90 magnifiques pavillons.

1967, les hôtels étaient pleins à craquer, des gens louaient leur sous-sol à gros prix, les entrepreneurs en construction s’en mettaient plein les poches. Beaucoup plus que prévues, 50 millions de personnes sont venues au party qui a duré six mois. Un train léger, deux mini-rails, la balade sur roues, un bateau-mouche et même des pédalos terrestres transportaient tout ce beau monde ébahi par la grosse boule américaine, les 150 cubes géants d’Habitat 67 et une multitude d’essais architecturaux. On était dans la Révolution tranquille, les hôtesses osaient la mini-jupe, et, en plein milieu de l’été, le président De Gaule est venu nous crier «Vive le Québec libre». À l’automne naissaient les premiers cégeps, et les pushers, à 18 ans. Aucun gouvernement n’affichait de déficit. On était riche et en santé.

