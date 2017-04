Gilles Parent me «turn off»

On a rarement vu quelqu’un ramer autant que Gilles Parent cette semaine. L’animateur du FM93 à Québec a déclaré à propos de la radio québécoise: «Le problème, c'est que la plupart du temps, dans les affaires publiques, quand j'écoute des filles, pour moi, c'est un turn off presque partout». Puis, quand sa position a créé la controverse, il est allé pleurnicher à Paul Arcand que ce n’est pas ça qu’il voulait dire. Et qu’en fait il déplorait qu’il n’y ait pas plus de femmes qui font de la radio d’opinion au Québec.

Branchez-vous, Monsieur Parent. Soit vous trouvez que les femmes en radio sont un turn off, soit vous vous plaignez qu’il n’y en a pas assez en ondes!

L’opinion : sport extrême

La controverse, qui n’a pas cessé de prendre de l’ampleur toute la semaine, a au moins eu une chose de bon: ça a permis d’avoir une discussion sur la place des femmes d’opinion sur les ondes québécoises. Dans son émission, Monsieur Parent affirmait que plusieurs femmes ne voulaient pas faire du journalisme d’opinion parce qu’elles n’aiment pas se «faire haïr» ou «brasser» ou «critiquer le monde». Mais Gilles Parent aurait dû comprendre que pour les femmes d’opinion, le prix à payer est très élevé.

Photo Stevens LeBlanc

Une femme d’opinion va se faire traiter de «mal baisée», elle va recevoir des photos de pénis en érection, se faire dire qu’elle a du sable dans le vagin, se faire menacer de viol et se faire dire que c’est sûrement son chum qui écrit ses chroniques. Vous trouvez que j’exagère? Même Patrick Lagacé, qui joue les âmes sensibles dans ses textes et à la télé, m’a déjà accusée de n’être que «la copie conforme» de mon mari.

Pour persister dans l’opinion, il faut être faite forte.

Alors si certaines femmes ne sont pas prêtes à faire face à ce barrage de mépris, de haine et d’adversité, en effet, elles sont mieux de se tenir loin de la chronique d’opinion et de la radio parlée. C’est comme les sports extrêmes: ce n’est pas fait pour tout le monde. Si on a le vertige, on ne fait pas de bungee.

Le point... sur les I

Quand j’ai entendu la déclaration de Gilles Parent, j’ai tout de suite pensé à Denise Bombardier. Quand elle a commencé à la télévision, il y a eu des tonnes de macho qui trouvaient qu’une femme n’était pas à sa place à l’animation d’une émission d’affaires publiques. Pourtant, d’Entre les lignes à Noir sur Blanc, de Trait d’union à L’envers de la médaille, elle a continué sa carrière, farouchement indépendante. Si elle s’était arrêtée à ces commentaires désobligeants de mâles inquiets pour la disparition de leur chasse gardée, elle n’aurait pas duré un mois à la télé. Mais elle a persévéré, et en chemin, elle a inspiré des centaines de jeunes femmes qui ont vu en elle un modèle de femme de tête qui ne se laisse pas marcher sur les pieds.

Heureusement que Denise n’a jamais écouté les Gilles Parent de ce monde qui lui ont répété qu’une femme d’opinion en télé, c’est un turn off.