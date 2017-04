J’ai toujours porté du Nike et j’ai décidé de continuer comme ça. Ma carrière dans le football est plus importante que de gagner une île. Si tu participes à tout ce processus pour une île, tu n’es carrément pas à la bonne place.

Je ne sentais même pas que j’étais en train de faire un si bon temps, donc c’était un peu bizarre. Après coup, j’étais satisfait que mon nom fasse partie de l’histoire. Ça voulait dire beaucoup à ce moment-là, mais tout reste à faire. Ça n’a pas tant changé ma vie parce que les gens savaient que j’étais rapide, mais ils ont réalisé à quel point. Par contre, je peux encore aller au centre d’achat sans problème. Je ne suis pas devenu aussi célèbre que Deshaun Watson, quand même!

La critique est parfois très amusante parce qu’il y a des joueurs plus petits que moi qui accomplissent de grandes choses. Je suis plus grand que DeSean Jackson, TY Hilton ou Tavon Austin. Même des gars comme Antonio Brown ou Emmanuel Sanders sont peut-être plus lourds que moi, mais on a la même grandeur. Ces gars-là sont pourtant dans le top 10 de la ligue. C’est bizarre que les gens tentent autant de nous rabaisser.

Il faut souvent mettre des choses au clair. On a dit des choses sur moi, à la fois que j’avais été opéré deux fois pour le ligament croisé antérieur, alors que ce n’est qu’une fois. Toutes sortes de choses sortent.