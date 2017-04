Le jeu d’Israël

«Nous? Non jamais!» Le gouvernement israélien nie avoir bombardé la Syrie. Mais des hauts gradés de l’armée israélienne ne se gênent pas pour laisser filtrer l’information aux médias.

En effet, révèlent-ils, des avions israéliens sont responsables de bombardements. Et contrairement à ce qu’annonce le gouvernement syrien, ils ont détruit des missiles destinés au Hezbollah. Mais alors, pourquoi les missiles russes n’ont-ils pas abattu les avions israéliens?

1. Existe-t-il une entente entre les Russes et les Israéliens ?

Il est difficile de croire que les radars russes n’ont pas détecté les avions israéliens. Les Russes ont donc probablement laissé les Israéliens bombarder le dépôt de munitions. Pourquoi? Probablement parce que les Russes ont conclu une entente avec Israël concernant le Hezbollah. En laissant Israël bombarder la Syrie, les Russes montrent aussi qu’ils n’ont qu’une confiance limitée envers Bachar al-Assad.

2. Pourquoi Ies Israéliens attaquent-ils le Hezbollah en Syrie ?

Le gouvernement israélien redoute que des armes destinées à lutter contre l’État islamique soient en partie détournées pour servir à une éventuelle guerre entre le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah est un mouvement islamiste allié au régime de Bachar al-Assad. Soutenu par l’Iran, il contrôle une partie du Liban.

3. Que veut le gouvernement israélien pour la Syrie ?

La Syrie est un vieil ennemi d’Israël. Son affaiblissement — ou son éclatement en plusieurs territoires qui se font la guerre — est excellent pour Israël. En effet, l’armée israélienne a occupé en 1967 un territoire syrien qui se trouve à la frontière des deux pays: les hauteurs du Golan. Ce territoire montagneux est riche en eau. Étant donné l’importance de l’eau dans la région, le gouvernement israélien n’a absolument pas l’intention de rendre les hauteurs du Golan à la Syrie.

4. Qui le gouvernement israélien soutient-il ?

Il soutient tous ceux qui peuvent entretenir le chaos dans la région. Des combattants de l’État islamique se feraient régulièrement soigner dans des hôpitaux israéliens. La dernière chose que les Israéliens désirent est une victoire des Russes, du Hezbollah, de l’Iran et du régime de Bachar al-Assad contre l’État islamique. Parce que ces forces pourraient ensuite attaquer Israël. Mais il y a peu de risques que cela se produise. C’est que les Turcs ont des politiques similaires à celles des Israéliens. Eux aussi désirent une Syrie faible. Cependant, à la différence des Israéliens, ils cherchent à se débarrasser des Kurdes.

5. Existe-il un espoir de paix ?

Trop de gouvernements ont avantage à entretenir la guerre en Syrie pour que la paix y soit bientôt possible. La bonne vieille maxime de «diviser pour régner» s’applique parfaitement bien aux conflits de cette région.

Sauf qu’il n’est pas certain que les Européens et les Américains aient intérêt à ce que ce chaos et cette division perdurent. Il est clair que les ambitions de plusieurs pays de la région entretiennent l’islamisme. Les conflits à venir n’augurent rien de bon non plus pour les flots d’immigrés qui se déversent en Europe et ailleurs. Hormis les marchands d’armes, personne en Europe ou aux États-Unis ne gagne à ce que ces conflits s’enlisent.

Mais quels dirigeants occidentaux oseraient affirmer que les politiques des gouvernements actuels en Israël, en Turquie et en Arabie saoudite jouent contre les intérêts de leur pays? Aucun. Ce manque de courage politique, en ce domaine comme dans bien d’autres, contribue au sentiment de colère qui s’exprime de plus en plus dans les démocraties.