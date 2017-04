Le Québec ira mieux

Ai-je la certitude que le Québec un jour ira mieux? Oui, car ainsi va l’histoire. Mais quand? Du vivant de la génération des baby-boomers — les miens — génération qui s’est trahie elle-même, ou faudra-t-il attendre que milléniaux et autres générations X, Y, Z aient les deux mains sur le volant?

Je suis des derniers boomers, ceux de l’utopie, des années 1960. Nous étions malades de justice sociale, d’art et d’avenir. Préoccupés par l’ouverture sur le monde, après des siècles d’enfermement et par la protection du patrimoine culturel, après des siècles de domination.

«En 67, tout était beau», chantait Beau Dommage.

«Ils sont devenus des vendeurs de Coca-Cola», disait feu mon ex, prototype du social-démocrate soixante-huitard. Sa façon de maudire ceux qui avaient abandonné leurs idéaux pour entrer dans le moule.

Ainsi va la vie

Nous, les derniers boomers, avons eu des enfants que nous avons choyés comme des roitelets. Les dettes dont ils héritent ont été souvent contractées pour eux.

Nous avons commis deux erreurs: aplanir pour eux les difficultés de la vie et ne pas leur transmettre les connaissances historiques nécessaires pour qu’ils puissent choisir, libres de ressentiment, ce qui de l’ancien monde mérite être préservé, leur identité.

Mais il est impossible de revenir en arrière, de remettre la pâte dentifrice dans le tube: les élites seront multiculturelles et multilingues. Moins peureuses et moins dépendantes d’un État qui les méprise. Regardez ce qu’on a fait de l’éducation, de la santé et de l’environnement?

Je dis «les élites», car leur société sera transformée par le fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Les pauvres en connaissances, surtout.

Ils devront se débrouiller avec des problèmes complexes qu’aucun État ne peut résoudre seul. Nourrir des milliards d’humains exige plus qu’un réseau de fermes familiales subventionnées.

Et quand leurs choix nous feront verser des larmes de vieux, il faudra se répéter que leur définition d’un Québec meilleur ne sera jamais la nôtre.