Moins fort sur la pédale

Au cours de la dernière année, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a rencontré Mathieu Darche et Joé Juneau, qui s’impliquent dans le développement des jeunes joueurs en milieu scolaire. On ne sait pas si des retombées découleront de ces rencontres. Mais il faut pousser plus loin.