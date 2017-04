Patience récompensée

WASHINGTON | Il y a un an, Marc-André Fleury filait un mauvais coton. Écarté du jeu en raison d’une commotion cérébrale en fin de saison, il avait dû se contenter de regarder ses coéquipiers remporter la coupe Stanley, assis au bout du banc. Cette fois, les rôles sont inversés.

Ce printemps, le destin a voulu que Matt Murray se blesse au bas du corps pendant la période d’échauffement du premier match éliminatoire des Penguins.

Une occasion sur laquelle le Sorelois n’a pas manqué de sauter. Au cours des cinq matchs face aux Blue Jackets de Columbus, Fleury a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,65 et un taux d’efficacité de ,933.

Tout un bond en avant en comparaison avec ses statistiques de saison régulière (3,02 et ,909 %), considérant qu’il a parfois connu des séries difficiles.

«Quand tu es habitué de jouer, c’est certain que tu veux jouer. Mais le hockey, c’est ça. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver», a déclaré Fleury à propos de cette tournure inattendue.

Un système qui fonctionne rarement

Si ce fut vrai pour Fleury, ce le fut également pour Murray. À une époque où un gardien de but partant obtient au-delà de 60 départs, Murray a dû se contenter de 49 apparitions devant le filet, contre 38 pour son coéquipier.

«On peut se considérer comme très chanceux. Nous sommes l’une des rares équipes dans cette ligue à pouvoir miser sur deux gardiens numéro un, a rappelé Mike Sullivan, à quelques heures du premier affrontement face aux Capitals.

«Ce système à deux gardiens n’aurait pas pu fonctionner si nous n’avions pas fait affaire avec deux athlètes de qualité comme Marc-André et Matt, a ajouté l’entraîneur-chef des Penguins. Ce sont des gardiens compétitifs. Ils veulent garder le filet et ils ont fait en sorte que ça fonctionne. J’ai essayé d’être le plus honnête possible avec eux. Ce ne fut pas toujours des décisions faciles.»

Une attitude exemplaire

Au-delà des chiffres, c’est l’attitude du gardien de 32 ans qui mérite d’être soulignée. Malgré une déception visible et compréhensible, Fleury n’a jamais contaminé le vestiaire.

«Marc est un gardien de classe mondiale. Il a gagné la coupe Stanley (en 2009). Tout au long de la saison, il a agi en véritable professionnel. Il a fait passer l’équipe avant lui. C’est tout un gars d’équipe, a louangé Sullivan. On ne peut pas être plus heureux pour lui qu’en ce moment.»

Et aujourd’hui, la patience de Fleury est finalement récompensée. D’ailleurs, il a de bonnes chances d’être celui sur qui le succès des Penguins reposera puisque Murray n’a toujours pas recommencé à patiner.