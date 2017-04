Qui croire de nos jours?

Comment vivre en société sans éprouver un minimum de confiance? Envers les autres et envers les institutions sans lesquelles l’être humain perd ses repères.

Dans chaque société, des personnes font figure d’élite morale. Ce sont des gens qui incarnent les quelques valeurs qui nous réunissent collectivement.

Ces gens sont habités par un idéal. Ils se consacrent à une cause, possèdent le sens du partage et placent le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels. En principe, toute personne en autorité, qu’il s’agisse de juges, de policiers, d’enseignants et bien sûr de politiciens, ne doit pas se comporter dans l’exercice de ses fonctions comme tout le monde.

Une éthique

Nombre de nos dirigeants furent d’honnêtes gens, qui se sont acharnés à travailler pour le mieux-être des Québécois. Nombre d’enseignants ont dédié leur vie pour transmettre leur savoir aux jeunes. Pour leur permettre de se dépasser et de réaliser leurs rêves.

Hélas, notre époque est toxique. Et ceux qui défendaient jadis le bien commun, qui pratiquaient l’altruisme, et ce faisant, retiraient des bonheurs à servir passent désormais pour des originaux ou des marginaux. Les médias proposent même des émissions où on met en scène des personnes généreuses, mais qui s’affichent comme telles et ne deviennent pas des stars d’un soir. Autrement dit, certains transforment la générosité en spectacle lucratif pour eux-mêmes.

De nos jours, avant de faire confiance à un politicien, à un policier et même à un juge, chacun exprime son scepticisme ou sa méfiance. De là la montée du cynisme dont les conséquences sont si dévastatrices pour la vie politique.

État de droit

Y a-t-il encore des gens honnêtes? C’est la question lancinante de l’heure, alors qu’il flotte au-dessus de nos têtes une corruption qu’il faudrait confirmer devant les tribunaux, car nous sommes dans un État de droit. S’ensuit une interrogation dramatique, la vérité existe-t-elle? Depuis cent jours, nous assistons, désolés, au comportement d’un Donald Trump pyromane qui a mis le feu à cette vérité dont les étincelles noircissent et polluent les esprits et les institutions démocratiques.

Le contexte politique est le même partout dans nos démocraties qui, au fil des siècles, ont sacralisé la personne, séparé l’Église de l’État, permis l’accession d’une classe moyenne prospère, fière de la mobilité sociale qu’elle léguait à ses enfants.

Or la famille est éclatée. Qui ose sincèrement en faire l’éloge? Les partis politiques n’attirent plus que des idéologues et des militants qui semblent plutôt rechercher des intérêts à court terme. Des gens qui ne sont ni inspirants ni rassurants.

Chacun veut ses quinze minutes de célébrité, déclarait Andy Warhold en jugeant son époque. De nos jours, c’est la recherche du pouvoir, pourtant si illusoire, que cherchent trop de candidats à la politique. La démocratie a-t-elle atteint ses limites? Gouvernés par des gestionnaires, et faute de modèles, les citoyens ont-ils perdu l’espoir et leur capacité de rêver leur vie? Qui croire de nos jours sans risquer de se faire voler par des trublions à l’âme vide ou des narcissiques qui se prennent pour des dieux?