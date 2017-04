Un but refusé qui fait encore jaser

Peter Stastny a inscrit 380 buts dans l’uniforme des Nordiques de Québec tandis que Michel Goulet détient le record de la concession avec 456. Pourtant, le but le plus médiatisé de l’histoire des Fleurdelisés n’a, dans les faits, jamais eu lieu. Il y a 30 ans aujourd’hui, le 28 avril 1987, Kerry Fraser refusait un but à Alain Côté face au Canadien de Montréal et, encore aujourd’hui, la décision de l’officiel suscite les débats aux quatre coins du Québec.

Presque chaque année depuis 1987, à un moment ou à un autre, on entend parler dans les médias de cette décision controversée.

Impact médiatique

D’ailleurs, une étude menée par Influence Communication pour le compte du Journal a permis de quantifier l’impact médiatique de ce but qui n’a jamais eu lieu... officiellement.

Ainsi, selon la firme, en regroupant tout ce qui a été écrit au sujet du but d’Alain Côté depuis 1987, on pourrait produire une édition complète du Journal pendant deux mois!

Mais ce n’est pas tout, en accumulant tout ce qui s’est dit à la radio et la télévision depuis ce fameux match entre les Nordiques et le Canadien, le 28 avril 1987, on pourrait produire du contenu 24 h sur 24 pendant 41 jours.

«On rigole souvent avec Michel Goulet à ce sujet-là. Il a marqué 450 buts dans la LNH, Marc Tardif a gagné une Coupe Stanley, mais on ne parle que du but d’Alain Côté», rigole celui qui dirigeait les Nordiques à l’époque, Michel Bergeron.

Photo d'archives Annie T Roussel

Fait saillant d'une carrière

D’ailleurs, l’étude d’Influence Communication a également permis de découvrir que 97 % de toute la couverture médiatique dont Côté a été le sujet au cours de sa carrière a traité de son but refusé.

Auteur de 103 buts en carrière dans la LNH, c’est donc celui qui n’est inscrit nulle part sur les feuilles de pointage qui l’a rendu célèbre.

«À tous les jours on m’en parle, raconte le “Bœuf de Matane”. Ça reste un fait saillant de ma carrière.»

C’est drôle parce que je détiens le record pour les trois buts les plus rapides de l’histoire des Nordiques [2 min 17 s] et peu de gens le savent! J’ai réalisé quelques affaires dans ma carrière, mais ce qui revient, c’est le but refusé», raconte-t-il, rieur.

«Je suis content pour Alain, de renchérir Michel Bergeron. Je l’ai dirigé pendant huit ans et c’est un gars très humble. Dans sa vie personnelle, ça l’a aidé, car il est devenu un athlète populaire sans avoir des chiffres extraordinaires. Il est devenu une légende au Québec.» Ah, et au fait, il était bon le but, répètent Côté et Bergeron.

Une décision qui a changé l’histoire

Capture d'écran, Radio-Canada

Pour Michel Bergeron, la décision de l’arbitre Kerry Fraser le 28 avril 1987 a complètement changé l’histoire des Nordiques de Québec.

Bergeron demeure toujours fermement convaincu que le but d’Alain Côté était bon et que, si Fraser l’avait accordé, ses Nordiques auraient vaincu le Canadien plutôt que de s’incliner en sept parties.

Mais pour lui, cette décision va au-delà du match de hockey. Car l’été suivant, les Nordiques échangeaient Dale Hunter aux Capitals de Washington, mais échangeaient également les droits de l’entraîneur aux Rangers de New York.

«Ç’a changé bien des affaires ce but-là. Si le but avait été accordé et qu’on avait battu le Canadien, peut-être que ces changements-là ne seraient pas survenus. L’histoire aurait peut-être été différente.»

Il était bon

Il faut toutefois reconnaître que les Nordiques avaient eu la main heureuse avec la transaction Hunter. Ils avaient aussi envoyé Clint Malarchuk à Washington en retour de Gaetan Duchesne, Alan Haworth, mais surtout d’un choix de première ronde au repêchage de 1987, qui était finalement devenu un certain Joe Sakic.

D’ailleurs, qu’est-ce qui fait toujours dire à Michel Bergeron que le but d’Alain Côté était bon, 30 ans plus tard?

«Kerry Fraser était au milieu de la patinoire quand le but a été compté, il n’était pas en position de bien voir. Quand on regarde la séquence, Paul Gillis se fait pousser sur le gardien Brian Hayward, ce n’est pas lui qui entre délibérément en contact avec le gardien. D’ailleurs, Fraser m’a dit il y a quelques années qu’aujourd’hui, le but serait accepté.»