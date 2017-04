Une claque au visage

Si Gary Bettman croyait encore que le hockey peut réaliser d'importants gains aux États-Unis et que la LNH est en mesure de rivaliser avec les autres grandes ligues sportives nord-américaines, le réseau ESPN vient de lui rappeler cruellement qu'un tel scénario ne se produira pas, même dans ses rêves les plus fous.

Avant-hier, le réseau qui appartient à l'empire Disney et qui se décrit comme « le leader mondial en matière de sport » a procédé à d'importantes mises à pied. Parmi les personnalités qui ont perdu leur emploi mercredi, on compte plusieurs journalistes et analystes de renom couvrant la NFL, le baseball majeur et le sport universitaire.

En ce qui concerne le hockey, ESPN a carrément mis la hache dans un département comptant déjà de maigres effectifs. Les deux journalistes les plus connus que l'on a remerciés sont Scott Burnside et Pierre Lebrun. Ce dernier est bien connu au Québec et est l'un des journalistes les plus respectés de sa profession.

Aujourd'hui, il ne reste que quelques journalistes pour couvrir la LNH chez ESPN. Le hockey y était déjà sur le respirateur artificiel et, mercredi, le débranchement s'est avéré l'option privilégiée par le principal réseau sportif de la planète.

En procédant ainsi, soit en faisant une croix sur le hockey en pleines séries éliminatoires, on envoie le message que ce sport ne mérite pas d'être couvert aux États-Unis. Bref, que personne ne s'y intéresse. Aux yeux des dirigeants d'ESPN, le hockey n'est pas l'équivalent de la NFL, de la NBA et du baseball majeur, mais plutôt des courses de chevaux, du poker, des compétitions d'hommes forts et des concours de mangeurs de hot-dogs.

Un sport local

Cette purge nous rappelle une bien triste réalité, soit celle que le hockey est un sport qui ne réussit pas à générer un intérêt à l’échelle nationale chez nos voisins du sud. Si un match entre les Flyers de Philadelphie et les Blackhawks de Chicago est diffusé à la télé, il sera presque exclusivement regardé par des gens habitant dans ces deux métropoles.

Ça ne signifie pas pour autant que les amateurs de hockey sont inexistants parmi les quelque 325 millions d'Américains. On compte bien entendu des passionnés de hockey, particulièrement dans les états du nord. À preuve, la région de Buffalo est celle qui a suivi le plus assidûment la première ronde des présentes séries, et ce, même si les Sabres n'y prenaient pas part.

Or, pour ce qui est du rêve que chérit Gary Bettman de voir le hockey tenir tête aux équipes de la NFL et de la NBA, le tout dans des marchés non traditionnels, il vient de s'envoler en fumée.

Des leçons à tirer

Chez nous, les journalistes et analystes se spécialisant en hockey peuvent dormir tranquilles. On imagine mal RDS larguer Luc Gélinas, François Gagnon et Chantal Machabée demain matin sans les remplacer. Même chose avec TVA Sports. On ne décidera pas d'y réduire les effectifs demain en limogeant Louis Jean, Renaud Lavoie et Dany Dubé.

Par contre, nos chaînes sportives peuvent s'inspirer des récents déboires d'ESPN, qui perd des abonnés et des téléspectateurs de façon régulière, pour mieux desservir un public de plus en plus exigeant.

À l’instar des chaînes généralistes, les chaînes spécialisées comme les réseaux sportifs auront à se renouveler et à faire les choses différemment dans un avenir rapproché. Le patron semble maintenant être le téléspectateur.

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

P.K. s’épanouit

Non seulement les partisans du Canadien ont-ils vu leur équipe être éliminée, mais ils doivent regarder P.K. Subban poursuivre sa route vers la coupe Stanley avec les Predators de Nashville. Les experts en statistiques chez TSN prennent plaisir à nous rappeler que même si les points viennent plus difficilement en séries, ce n'est pas le cas pour le numéro 76.

«En carrière, P.K. Subban a 0,64 point par match en saison régulière et 0,72 en séries.»

Habit coloré

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le veston arborant de fausses taches de sang que portait Don Cherry à la télé le weekend dernier n'a laissé personne indifférent. On croyait avoir tout vu en ce qui concerne les goûts vestimentaires de Cherry, mais ce veston en a surpris plus d'un sur les médias sociaux, dont le journaliste de Winnipeg, Randy Turner.

«Une nouvelle photo de Don Cherry fait surface, après son massacre de la langue anglaise.»

Trop de questions

C'est officiel, la lune de miel est bel et bien terminée entre le DG du Canadien Marc Bergevin et les partisans de l'équipe, de même que les représentants des médias affectés à la couverture du CH. Sean Coleman, de la radio de TSN à Montréal, résume plutôt bien le point de presse de Marc Bergevin visant à dresser le bilan de la dernière saison.

«Après 30 minutes de questions, le Marc Bergevin calme est remplacé par le Marc Bergevin légèrement irrité.»

À surveiller...

Des heures de contenu

Avec l'arrivée des chaînes spécialisées et le désir sans cesse grandissant des amateurs de tout savoir, en tout temps, au sujet de leur équipe est aussi venue la couverture mur à mur d'événements dont on n'entendait parler qu’aux bulletins de nouvelles auparavant. C'est notamment le cas des séances de repêchage des différents sports professionnels. Au hockey, on parle du repêchage à venir tout au long de la saison. On présente les classements des analystes en vue du repêchage, on suit les activités des espoirs dans les rangs juniors et on organise des simulations du prochain repêchage, jusqu'à ce qu'on arrive enfin au grand jour.

On a ces jours-ci droit à l'exemple parfait de la folie qui entoure le repêchage, avec la tenue de celui de la NFL. Plusieurs réseaux, mais en particulier le NFL Network, en parlent depuis des semaines. C'est finalement hier soir qu'avait lieu la première ronde du repêchage. L'exercice se poursuit aujourd'hui et demain.

