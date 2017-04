Viser Drouin?

Marc Bergevin a parlé de créativité. C’était lors du point de presse de lundi. Il venait de résumer en quelques mots que tout allait très bien au sein de son organisation, que le Canadien misait sur l’un des meilleurs groupes de recruteurs de la Ligue nationale, un groupe dirigé par Trevor Timmins.

Auparavant, il avait expliqué que le Tricolore avait livré une chaude lutte aux Rangers et que, malgré un résultat décevant, il n’était pas question de tout chambarder, bien au contraire.

Carey Price sera de retour. «Si vous croyez que Carey sera échangé, la réponse est non.» Et bang, dossier classé. C’est à se demander si, en coulisses, on aurait déjà jeté les bases de l’entente que signera Price.

Pas de changement ?

Bergevin croit-il sincèrement qu’il possède les effectifs pour atteindre à nouveau le plateau des 100 points l’an prochain? Parce que la compétition sera encore plus relevée.

Le Lightning amorcera la saison avec tous ses meilleurs patineurs, notamment Steven Stamkos. Les Panthers ne devraient pas passer une autre saison avec Jonathan Huberdeau et Alexander Barkov plus souvent à l’infirmerie que sur la surface de jeu. Et avec un nouvel entraîneur, ça devrait améliorer la situation.

Les Maple Leafs, qui ont poussé les Capitals à disputer cinq prolongations, poursuivront leur progression.

Bref, le portrait changera...

Le Canadien, lui, changera-t-il? Pourra-t-il marquer plus de buts? Améliorera-t-il sa ligne de centre?

Bergevin a parlé de créativité. Il a aussi affirmé qu’il analyserait toutes les options. Et ça inclut le marché des joueurs autonomes AVEC compensation.

Oups... Là ça devient intéressant. Parce que le marché des joueurs autonomes avec compensation est beaucoup plus attirant que le marché des joueurs autonomes sans compensation, qui offre maintenant aux visiteurs des patineurs rendus à la croisée des chemins, à quelques exceptions près, notamment T.J. Oshie.

Mais, encore là, Oshie choisira une équipe qui possède un bon noyau au poste de centre. C’est primordial pour un joueur comme lui. Ne s’amuse-t-il pas aux côtés de Nicklas Backstrom? Est-ce que le Canadien peut satisfaire ses exigences sur la surface de jeu? On en doute, n’est-ce pas?

Donc, on revient au marché des joueurs autonomes avec restriction.

Bergevin doit réussir un coup fumant pour améliorer une équipe marquant deux buts par match. Surtout quand la compétition dans sa division Atlantique sera encore plus intense que jamais.

Offre hostile

Mais aura-t-il le culot de faire une offre hostile à un jeune joueur?

Parmi les joueurs talentueux qui viennent de terminer ou qui termineront la dernière année de leur premier contrat, il y en a deux qui demandent une attention particulière. Leon Draisaitl est le deuxième meilleur joueur des Oilers. Et il y a Jonathan Drouin du Lightning, un joueur spectaculaire.

D’autres patineurs seront joueurs autonomes sans compensation, mais Drouin et Draisaitl sont deux attaquants polyvalents. Peut-on croire que Draisaitl est un «intouchable» à Edmonton? Assurément.

On va lui présenter un contrat de plusieurs saisons et, par la suite, les Oilers devront échanger ou Jordan Eberle ou Ryan Nugent-Hopkins.

un marché dangereux

Au fil des ans, peu de directeurs généraux ont magasiné sur le marché des joueurs autonomes avec restriction. Pourquoi? Tout d’abord, celui qui «ose» faire une offre hostile s’attire des ennuis. Ses homologues le considéreront comme un «traître», parce qu’il provoquera une onde de choc dans un système qui n’interdit pas, mais déconseille une offre hostile. Même Gary Bettman, lors d’une réunion regroupant les décideurs des 30 formations de la ligue il y a quelques années, les avait mis en garde contre le marché des joueurs autonomes avec restriction.

Mais il y a toujours des rebelles qui s’attaquent au système. On se souviendra que les Oilers et le téméraire Kevin Lowe avaient fait une offre à Dustin Penner, des Ducks. Brian Burke, le grand patron des Ducks, était monté aux barricades, accusant Lowe de tous les péchés du monde.

Burke avait finalement envoyé Lowe chez le diable en lui disant: «Tu veux Penner, parfait. Mais tu vas payer la note éventuellement.» Or, Penner n’a jamais répondu aux attentes des Oilers. Et, curieusement, Lowe n’a plus tellement de pouvoir avec les Oilers.

Weber et les Flyers

Il y a aussi le dossier Shea Weber, que les Flyers convoitaient. Ayant fait chou blanc dans sa tentative de compléter une transaction avec son homologue des Predators, David Poile, Paul Holmgren tenta le grand coup en présentant une offre hostile de 110 millions $ pour 14 ans au défenseur des Predators, joueur autonome sans restriction. Une offre que les propriétaires des Predators égalèrent tout en mettant les finances de l’équipe en péril.

À la suite de l’action prise par le patron des Flyers, l’avait-on «isolé» au point de l’ignorer à tout jamais? On ne le saura jamais, mais un fait est certain, Holmgren n’a pas été trop actif par la suite, cédant même son poste à Ron Hextall.

Le Lightning devrait être aux aguets puisque Ondrej Palat et Tyler Johnson, en plus de Drouin, seront également des joueurs autonomes sans restriction. Il y a aussi Evgeni Kuznetsov, le joueur de centre des Capitals qui termine la dernière année de son entente.

Est-ce que le marché des joueurs autonomes avec restriction pourrait être une option pour Marc Bergevin?

Je suis persuadé qu’il connaît toutes les conséquences si jamais il prenait une telle décision. Par contre, Drouin donnerait à son équipe plus de «créativité» en attaque.

Offres hostiles depuis 2007 Joueur Date Montant offert Équipe Offre des... Résultat Thomas Vanek 6 juillet 2007 7 ans, 50 M$ Sabres Oilers Les Sabres égalent l’offre Dustin Penner 26 juillet 2007 5 ans, 21,5 M$ Ducks Oilers Les Oilers obtiennent Penner en retour de choix de 1re, 2e et 3e rondes en 2008 David Backes 1er juillet 2008 3 ans 7,5 M$ Blues Canucks Les Blues égalent l’offre Steve Bernier 8 juillet 2008 1 ans, 2,5 M$ Canucks Blues Les Canucks égalent l’offre Niklas Hjalmarsson 9 juillet 2010 4 ans, 14 M$ Blackhawks Sharks Les Blackhawks égalent l’offre Shea Weber 18 juillet 2012 14 ans, 110 M$ Predators Flyers Les Predators égalent l’offre Ryan O’Reilly 28 février 2013 2 ans 10 M$ Avalanche Flames L’Avalanche égale l’offre

Le prix à payer

Si le marché des joueurs autonomes sans compensation permet à une équipe d’embaucher un joueur sans qu’elle ne touche à ses effectifs, c’est différent dans le cas d’un joueur autonome avec compensation.

L’équipe qui exerce son droit en présentant une offre hostile n’exposera pas un joueur pour compléter le marché, mais c’est au niveau des choix au repêchage que ça se complique. Le tableau ci-joint l’indique très clairement.

Précisons que tous les choix impliqués dans une telle situation doivent être les choix originaux de l’équipe ayant fait l’offre hostile. Cette équipe ne pourra offrir un choix obtenu d’une autre équipe via une transaction antérieure.

Par conséquent, si Marc Bergevin tentait sa chance du côté de Tampa et de Jonathan Drouin par exemple, non seulement obtiendrait-il un joueur de premier plan, mais il servirait un solide coup dans le flanc d’une équipe compétitionnant dans la même division. Également, le Lightning a des problèmes à résoudre relativement au plafond salarial.

Une situation qui compliquerait la tâche de Steve Yzerman.

Par contre, s’il faisait par exemple une offre de 7 millions $ par année pour plusieurs saisons, Marc Bergevin perdrait des choix de première, deuxième et troisième rondes et deviendrait un ennemi pour tous les autres directeurs généraux.

Éventuellement, il ne faut pas écarter le fait que quelques décideurs tenteront leurs chances, d’autant plus que le système actuel leur complique l’existence. De plus, le marché des joueurs autonomes sans compensation n’offre rien de bien attrayant depuis quelques saisons.

Qui veut tenter sa chance?

C’est une décision lourde de conséquences...

Il y a toujours un prix à payer pour améliorer sa formation avec un coup fumant.

Avez-vous pensé à ce qu’apporterait Drouin au Canadien?

Le prix des joueurs autonomes avec compensation