Denis Gravel: celui qui n’est jamais parti de Radio X

Alors que Radio X célèbre ses 20 ans, Denis Gravel peut se targuer d’être le seul à y avoir un micro depuis autant d'années, passant du plus jeune animateur au doyen de la place. Il espère d’ailleurs y finir sa carrière.

«J’aimerais ça être l’Undertaker, le gars qui n’est jamais parti. S’il faut que je parte à un moment donné pour travailler ailleurs, c’est sûr que ça va être une défaite personnelle.», a-t-il confié lors d’un entretien avec le journaldequebec.com.

Pourtant, celui qui à 19 ans rêvait de devenir le «Mike Gauthier du rock» était bien loin de s’imaginer qu’il deviendrait une figure emblématique de la radio d’opinion à Québec.

«Moi, c’était la musique dans le temps qui était ma première motivation de faire de la radio. Je voulais au départ devenir une espèce d’encyclopédie musicale».

Pendant ses études à Jonquière en Art et technologie des médias (ATM), Denis Gravel rêvait déjà de travailler à Radio X qui était, à l’époque une station musicale axée sur le rock. Il a d’ailleurs eu l’occasion d’y faire un stage.

«Je voulais me rendre là. Je m’étais comme mis une année fictive dans ma tête: si à 28 ans je ne travaille pas à Radio X, ben j’aurai manqué mon coup. Je ferai autre chose, j’irai à l’université, j’irai voyager. Puis, il y a une place qui s’est débloquée. J’avais 19 ans. Ils avaient perdu leur gars de nouvelles, Christian Roy. Moi j’avais fait mon stage d’ATM là-bas l’année d’avant. Je m’en souviens comme si c’était hier. J’étais dans mon petit appartement à Jonquière en train de passer la balayeuse en écoutant Song 2 de Blur lorsque le téléphone a sonné. C’était Dan Caron. Il m’a dit: “Écoute, on aurait peut-être une place pour toi. On a perdu Christian. On aurait besoin de toi tout de suite.” J’ai dit: “Ok!” J’ai paqueté le char. C’était comme un saut dans le vide parce que je n’avais pas de contrat ni de garantie... Rien! Mais je suis descendu à Québec, je me suis trouvé un appartement, et ç’a commencé sur les chapeaux de roue comme ça.»

C’est donc comme journaliste, qu’il a fait ses premières armes à Radio X et qu’il est devenu «The fucking news guy».

«Moi je ne voulais pas devenir un gars de nouvelles. C’est la dernière chose que je voulais faire. J’ai ouvert mon premier journal je devais avoir 17 ans. Je n’avais aucun intérêt pour ça. Ç’a été mon défi à CHOI. Je devais apprendre vite! Un matin, c’était la grève de la STCUQ (le RTC de l’époque) et Jeff Fillion m’a demandé: “Es-tu au courant des derniers développements de la STCUQ?” J’ai dit oui. Il a dit: “Assis-toi on rentre (en ondes) dans 10! Dans ma tête je me disais: c’est là que ça se passe, c’est là que je gagne ou que je perds ma job. Finalement, j’ai fait les nouvelles dans son émission à partir de ce moment-là», se souvient-il.

Puis, lorsque Jeff Fillion a quitté le navire de CHOI, alors que la mort de la station était sur toutes les lèvres, Denis Gravel s’est vu confier la barre de l’émission matinale.

«Je devais avoir 27-28 ans et tout le monde pensait que ça ne marcherait pas. Je pensais fondamentalement moi aussi que ça ne fonctionnerait pas. Je me disais que je le ferais le temps qu’on trouve quelqu’un. N’importe quel observateur de radio pensait que CHOI aller crasher en dedans de 6 mois. En même temps, personne ne voulait venir travailler ici parce que ça se pouvait que la station ferme. On pouvait, à 24 heures d’avis, se faire dire: “Ramassez vos affaires, c’est fini.” On était tous pognés là-dedans.»

Denis Gravel considère qu’envers et contre tous, les artisans de CHOI ont été en mesure de montrer que Radio X «ce n’était pas seulement Fillion».

«Oui, il fait partie de l’ADN de la station c’est incontestable, mais c’était important de prouver qu’on pouvait réussir sans lui. Tout le monde était déterminé à survivre. Le fait qu’on soit remonté numéro 1 le matin avec Dominic Maurais, pis après ça avec Jérome Landry, le fait de l’avoir fait avec Patrice Demers le boss de l’époque, ç’a amené CHOI ailleurs. La récompense de vivre un creux c’est qu’un moment donné, tu remontes et ce feeling-là quand ça recommence à bien aller, c’est extraordinaire», croit-il.

Denis Gravel a piloté l’émission matinale de Radio X pendant de nombreuses années avant de se séparer de Jérôme Landry et de prendre la barre du retour avec son émission Gravel dans le retour avec Véronique Bergeron, Vince Cauchon et Rich.

«Le temps que ç’a duré avec Jérôme, c’était super le fun. On a été super chanceux que ça fonctionne pendant tout ce temps là, mais je ne m’ennuie pas du tout de la case horaire en partant. Avec le peu de points en commun qu’on avait, on a été chanceux d’être capable d’avoir cette chimie et cette complicité-là. J’ai demandé un défi que j’ai obtenu, avec le monde avec qui j’avais envie de le faire. Est-ce que je veux autre chose que travailler avec le monde que j’apprécie?», se demande-t-il.

En plus d’avoir la barre du «drive», Denis Gravel anime aussi l’émission musicale Le char de hits les weekends.

«Il y a plusieurs façons d’arriver à ce que tu veux faire et il ne faut pas penser que ça va te tomber dans les bras du jour au lendemain non plus. En ne disant jamais non, même aux choses que tu ne veux pas faire, premièrement tu apprends sur toi et ça t’amène ailleurs. Si, il y a 20 ans, tu m’avais dit que je serais heureux à faire le genre de radio que je fais aujourd’hui, je t’aurais probablement dit: “C’est impossible! Ça ne se peut pas!” Pourtant, je me vois mal faire autre chose. Quelque part, je me suis rendu où je voulais être.»