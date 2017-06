Cri du cœur au conseil de ville pour sauver leur maison

Un couple de L’Ancienne-Lorette a lancé un cri du cœur aux élus de la Ville de Québec, hier soir, dans l’espoir de sauver sa maison qui doit être démolie dans le cadre du chantier de réaménagement de la rivière Lorette.



Très émotive, Joelyn Lake a retenu l’attention du maire Labeaume et des conseillers municipaux lorsqu’elle s’est présentée au micro en soirée à l’hôtel de ville. Peinant à contenir ses larmes, Mme Lake a dû faire une longue pause avant de se ressaisir pour compléter la livraison de son message.



«Nous possédons l’une des deux propriétés qui seront achetées ou expropriées. Je voudrais savoir s’il serait possible d’acheter le commerce voisin des commerces déjà achetés plutôt que notre résidence. Ça fait trente ans que nous demeurons dans cette résidence et ça nous bouleverse énormément. Ça change drastiquement notre vie...», a-t-elle exprimé.



Visiblement sensible à ses doléances, le vice-président du comité exécutif Jonatan Julien ne lui a rien promis mais a néanmoins répondu qu’il allait «refaire des validations avec l’équipe de l’ingénierie qui travaille au remodelage de la rivière Lorette».



«La rivière a des méandres, la rivière se comporte d’une façon et on fait les choix optimaux pour que le mur soit le plus bas possible (afin d’éviter de nouvelles inondations). Soyez assurée que si on avait pu éviter de toucher aux deux résidences qui sont ciblées dans le projet, on l’aurait fait. Mais je vais quand même me rasseoir avec l’équipe de l’ingénierie», a-t-il lâché.



Commerce à vendre



La maison de Jean Trottier et Joelyn Lake, rue Blier, se situe dans une future plaine de débordement envisagée par la Ville. Le couple propose plutôt à la Ville d’acheter le commerce Automobiles Jacob – qui est à vendre depuis peu – à cette fin, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à l’instar des deux motels voisins que la Ville a déjà prévu acheter.



«Le voisin en face de chez-nous est à vendre, de l’autre bord de la rivière. Nous, on n’est pas ingénieurs mais on voit qu’il y a beaucoup d’espace de l’autre côté. Au moins, ils vont le regarder et j’imagine que si c’est techniquement possible, ils ne s’opposeront pas à ça», a commenté M. Trottier en fin de soirée.



Très posé, ce dernier refuse de lancer la pierre à la Ville dans ce dossier même si on finit par le forcer à déménager. «Nous, on ne doute pas de leur bonne foi. Je ne pense pas qu’ils font ça méchamment mais si on peut amener des arguments qui peuvent faire en sorte que ça se fasse autrement, tant mieux.»