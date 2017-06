Église Saint-Cœur-de-Marie: la Ville et Julie Lemieux envisagent de poursuivre Louis Lessard

Julie Lemieux et la Ville de Québec envisagent de poursuivre le propriétaire de l’église Saint-Cœur-de-Marie pour avoir laissé entendre que l’administration fait du favoritisme.

«Je nie fermement avoir voulu ou tenté d’influencer ce promoteur que je ne connais pas quant au choix d’un entrepreneur, d’une firme d’architectes ou de tout autre partenaire dans le cadre de son projet», a soutenu dans une courte déclaration la vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux.

Se disant «atteinte au cœur» par les allégations du promoteur Louis Lessard, la conseillère, flanquée du maire, a affirmé qu’elle voudrait pouvoir en dire plus «au sujet du comportement de ce promoteur ainsi que du tissu de mensonges qu'il colporte sur toutes les tribunes», mais qu’elle doit être circonspecte, car elle envisage maintenant des poursuites. «J’évalue présentement tous les recours qui s’offrent à moi pour rétablir les faits et laver ma réputation.»

«La Ville a des recours. On est en train de travailler là-dessus», a pour sa part fait savoir Régis Labeaume, répétant que jamais son administration n'a fait de favoritisme.

Le maire a réitéré sa «totale confiance» en Julie Lemieux et en Charles Marceau, directeur des grands projets à la Ville de Québec. «Je n’hésite pas à mettre ma main à couper pour reconnaître que Charles Marceau et Julie Lemieux sont des gens honnêtes, intègres et que leur témoignage des faits est la vérité.»

Ces derniers ont été visés par une poursuite de Louis Lessard. Il accuse la Ville de l’avoir «leurré» sur la faisabilité de son projet de tour de 18 étages sur la Grande Allée, à l’emplacement de l’église Saint-Cœur-de-Marie. Il affirme que Charles Marceau a fortement insisté pour qu’il s’associe à Pomerleau et à la firme d’architectes ABCP, dont l’un des associés est le conjoint de Mme Lemieux.

Les deux élus n’ont pas voulu répondre à des questions sur le sujet. «On est dans un processus légal très serré», a tranché M. Labeaume.