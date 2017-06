Protection de la forêt au nord: des citoyens de Charlesbourg rabroués par Labeaume

Les amis de la forêt, au nord de Charlesbourg, ont frappé un mur lors de la séance du conseil municipal lundi soir, en reprochant à l’administration Labeaume de détruire un boisé au nord de Château-Bigot. La réplique du maire a été cinglante.



Plus tôt dans la journée, la porte-parole du groupe citoyen Protégeons la forêt à Charlesbourg, Martine Sanfaçon, avait réclamé un moratoire sur la construction pour mettre un frein aux projets qui mettent en péril, notamment, la forêt de Château-Bigot au nord de l’arrondissement.



Lors d’un point de presse conjoint avec la chef de Démocratie Québec, Mme Sanfaçon s’est indignée du déboisement qui est en cours, dénonçant l’étalement urbain planifié par la Ville de Québec, son manque de transparence et l’absence de respect des milieux humides.



Anne Guérette appuie ses revendications. «On peut tu prendre le temps de s’arrêter, d’aller voir sur place, d’écouter les citoyens et de recadrer le développement dans ce secteur-là?», a-t-elle déclaré.



En soirée, Mme Sanfaçon et plusieurs autres citoyens du nord de Charlesbourg ont interpellé à tour de rôle le conseiller du district Patrick Voyer. Visiblement impatient, Régis Labeaume a fini par prendre le relais de M. Voyer et a vidé son sac, reprochant aux citoyens d’être atteints du syndrome «pas dans ma cour».



«On tente de protéger tout ce qui est protégeable. C’est juste que là où vous habitez actuellement, c’était un boisé... On a déboisé pour que vous vous y installiez. Et maintenant que vous y êtes, vous refusez qu’on déboise de nouveau pour que d’autres gens s’installent. Le problème fondamental, il est là. Je vous comprends de vouloir garder votre forêt mais si les gens, avant vous, avaient fait la même demande ici au conseil, vous n’habiteriez pas où vous habitez», a-t-il martelé.



«Ça ne peut pas fonctionner comme ça en communauté. Je regrette, c’est la vérité. Elle est choquante pour certains d’entre vous mais c’est la vérité. Permettez à d’autres de vivre sur le territoire. La Ville de Québec est réputée pour la conservation des boisés et pour ses parcs. On a un plan très précis pour préserver la canopée et pour faire de la plantation», a-t-il renchéri, se défendant vigoureusement d'autoriser «de la coupe à blanc».