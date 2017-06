«Vous êtes mal placés pour faire des leçons de présomption d’innocence»

Alors qu’il défendait son chef, Philippe Couillard, et l'éthique de son parti au micro de BLVD 102,1 lundi, le député libéral Patrick Huot s’est fait rabrouer par l’animateur Stéphane Gasse.

Les deux hommes discutaient du premier ministre sur la sellette à la suite de révélations du bureau d'enquête du Journal de Québec la semaine dernière concernant son amitié avec l’organisateur politique aujourd’hui accusé de fraude et de corruption, Marc-Yvan Côté.

«L’affaire c’est qu’il (Philippe Couillard) nous a dit qu’il ne le (Marc-Yvan Côté) connaissait pas tant que ça, or finalement, il l’invite chez eux. C’est parce qu’il le connaissait plus. Donc, il ne m’a pas dit la vérité mon premier ministre. Je n’aime pas ça. S’il ne m’a pas dit la vérité sur ces affaires-là qui sont relativement banales, ou est-ce qu’il ne m’a pas dit la vérité ailleurs? Et dans quelles autres circonstances il ne m’a pas dit toute la vérité le docteur Couillard? C’est ça qui m’énerve! Ça, c’est une réalité et je ne suis pas le seul», a d’abord argumenté l’animateur de l’émission matinale.

Le député de Vanier-Les Rivières a ensuite déploré que dans ce type de cas, «la présomption d’innocence» en prenne un coup et que les médias fassent de la «culpabilité par association».

«Monsieur Couillard était un simple citoyen, ce n’était même pas question à ce moment-là qu’il y ait un retour en politique. Jean Charest était encore premier ministre à ce moment-là et là, parce que quelqu’un est ami avec quelqu’un, ça le rend presque coupable aussi! Là, à ce moment-là, il y a beaucoup de culpabilité par association qui est lancée dans les médias. [...] À partir du moment maintenant où on nomme quelqu’un ou le nom de quelqu’un apparaît dans le journal, on dirait qu’il devient coupable immédiatement. La présomption d’innocence n’existe plus. Tout le monde qui est associé à quelqu’un qui a des suspicions autour de lui, on en fait un coupable immédiatement et une fois que votre nom est nommé, une seule fois votre nom est dans le journal, vous devenez malheureusement presque coupable et essayez d’aller laver votre réputation après?», a-t-il lancé.

L’animateur Stéphane Gasse ne s’est pas fait attendre pour confronter Patrick Huot en le taxant de ne pas être très bien placé pour faire «des leçons de présomption d’innocence», rappelant le cas de sa collègue actuelle, l’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau, dont l’émission a été boycottée par son ancien parti, de même que par l’ensemble de la classe politique.

«Veux-tu qu’on en parle? J’ai un nom qui me vient à l’esprit soudainement! Alors qu’en principe, elle est supposée avoir la présomption d’innocence, pis elle s’est fait bannir par son ancienne famille... veux-tu qu’on en parle vraiment? [...] Nathalie Normandeau elle a été condamnée par le Parti libéral. Vous avez décidé de ne plus lui parler. Je ne voulais pas nécessairement m’embarquer là, mais puisque tu y arrives...», a lancé le morning man.

Le député a ensuite placé une réponse plutôt décousue en plaidant qu’il s’agit «malheureusement» d’une question «d’extrême prudence» de la part de son gouvernement.

«Il y a une question... j’ai eu la discussion il n’y a pas tellement longtemps et c’est la discussion... et c’est la question... le procureur général du Québec, un peu le gouvernement, qui poursuit actuellement. Alors, ce n’est pas de ne pas lui parler. Ce n’est pas de boycotter, mais c’est une extrême prudence surtout si un ministre a des discussions... Donc si on arrive sur un sujet qui est répréhensible... pas qui est répréhensible, mais qui est fragile autour de tout ça, qui peut avoir un impact sur la poursuite... Si le gouvernement se prononce sur quelque chose... donc plutôt que de mettre dans le piège ou la main dans le tordeur, on a dit on va être prudent. [...] C’est un point de vue là-dessus, mais c’est une question de prudence du gouvernement de ne pas, dans les discussions qui pourraient y avoir, donner l’impression qu’on pourrait interférer dans le procès ou de dire quelque chose qui pourrait être repris par la suite dans une discussion avec elle. Malheureusement, moi je continue quand même... Nathalie, j’ai continué à la côtoyer en dehors de la politique, mais il y a une question de prudence malheureusement. Moi, j’aimerais bien échanger avec elle éventuellement à son micro, ça me ferait un très grand plaisir, mais j’attendrai l’invitation».

«Ne retiens pas ton souffle», a conclu l’animateur.