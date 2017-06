André Arthur déserte encore l’émission de Nathalie Normandeau

Depuis la prise de bec survenue jeudi dernier avec Nathalie Normandeau, André Arthur continue de déserter l’émission de sa collègue.

À LIRE AUSSI: André Arthur quitte le studio en plein débat enflammé avec Nathalie Normandeau

Après avoir quitté le studio en plein débat enflammé, le roi Arthur n’a pas remis les pieds dans l’émission 100% Normandeau.

Dans l’échange musclé, l’animateur avait injurié non seulement le premier ministre Philippe Couillard, mais aussi la classe politique et même sa collègue (et ex-ministre libérale), sous prétexte qu’il n’en pouvait plus de se faire parler de politique, lui qui «méprise les politiciens».

Segment animé avec André Arthur dans 100% Normandeau aujourd'hui, alors qu'il quitte le studio en plein échange... https://t.co/KBnE6mX8Yh pic.twitter.com/3HJXX37t8U — BLVD 102,1 (@BLVD1021) 1 juin 2017

Il a quitté le studio au moment où Nathalie Normandeau a débâti son argumentaire en lui rappelant qu’il ne méprisait pourtant pas Maxime Bernier ou encore Josée Verner et qu’il apprécierait certainement aborder le sujet de «Donald Trump qui a décidé de quitter l’Accord de Paris».

Au moment de publier, la direction de BLVD 102,1 n’avait pas commenté la situation.