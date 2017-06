Attentat de Londres: la police confirme l’identité du 3e auteur de l’attentat, Youssef Zaghba

ROME | Le troisième auteur de l’attentat de samedi à Londres était un Italo-Marocain de 22 ans déjà repéré et signalé par les services de renseignement italiens, ont annoncé mardi les quotidiens Corriere della Sera et Repubblica.

L'information obtenue par les deux quotidiens a été confirmée plus tard par la police.

Les autorités britanniques ont révélé lundi l’identité de deux des trois auteurs de l’attentat, mais aucune confirmation officielle n’a encore été donnée pour le troisième.

Youssef Zaghba est né à Fez en janvier 1995 d’un père marocain et d’une mère italienne, qui est depuis revenue vivre en Italie, dans la région de Bologne.

En mars 2016, il a été arrêté à l’aéroport de Bologne alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour la Turquie, avec juste un sac à dos et un billet aller simple.

Le soupçonnant de vouloir gagner la Syrie, les policiers avaient saisi son passeport et son téléphone portable, où ils avaient trouvé des images et des vidéos religieuses, mais «rien de significatif en ce qui concerne le fondamentalisme djihadiste», selon le Corriere della Sera.

Les services de renseignement italiens l’avaient cependant inscrit comme «foreign fighter» (combattant étranger) potentiel et avaient signalé sa présence et ses fréquents déplacements aux autorités marocaines et aux autorités britanniques.

Il avait récemment trouvé un emploi saisonnier dans un restaurant de Londres, selon le quotidien italien.

Samedi soir, trois assaillants ont percuté des piétons à bord d’une camionnette sur le London Bridge, avant d’attaquer les passants au couteau dans le quartier voisin de Borough Market. Le bilan est de sept morts et des dizaines de blessés, dont 18 étaient encore mardi dans un état critique.

Les autorités ont révélé lundi l’identité de deux des assaillants: Khuram Shazad Butt, 27 ans, un Britannique né au Pakistan connu des services de police, et Rachid Redouane, 30 ans, qui se présentait comme un binational marocain et libyen.