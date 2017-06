Consultations sur la mobilité : aucun consensus

Monorail suspendu, voitures autonomes, auto-partage, moteur-roue, bornes de recharge pour quadriporteurs: la première séance de consultations publiques sur la mobilité, mardi, a donné le ton en s’éparpillant dans toutes les directions.



Le consensus recherché par le maire Labeaume sur un futur réseau de transport collectif structurant s’annonce difficile à dégager, à la lumière des témoignages entendus au Centre sportif Marc-Simoneau dans l’arrondissement Beauport, mardi après-midi.



Plus d’une centaine de citoyens ont répondu à l’appel de la Ville pour donner leur opinion sur le projet de SRB – postive ou négative – proposer des solutions technologiques de rechange, soulever des inquiétudes, questionner les hauts fonctionnaires sur des points techniques ou même encenser la direction prise par la Ville dans les dernières années. Un large éventail de commentaires a pu être observé.



D’entrée de jeu, dans un court discours d’ouverture, le maire de Québec a prôné la «liberté de choix» pour se déplacer en ville, rappelant aux gens qu’il était ouvert à tous les commentaires et suggestions. «Nous, on est là pour vous entendre. Les élus sont là», a-t-il déclaré. En mode écoute, il n’est pas intervenu une seule fois par la suite.



Le directeur de la division transport Marc des Rivières à Québec et le directeur du bureau de projet du SRB, Jacques Bédard, ont ensuite expliqué en détail le projet de SRB et le choix du tracé retenu sur Charest. À l’issue d’une longue présentation d’une heure, plusieurs personnes dans la salle ont réagi avec des applaudissements.



D’autres, comme Claude Trudel, se sont pointés au micro pour critiquer le SRB et prôner des solutions innovantes comme les véhicules autonomes ou le «car pooling». «Je pensais qu’on était en 1972 ou en 1982 (lors de la présentation). Quand on parle de réseau structurant, on parle de structure, on parle de bâtir des choses, de bâtir des voies. Ça n’a aucun sens. Êtes-vous au courant de ce qui se passe ? De la révolution aujourd’hui?», a-t-il lâché.



La faute aux radios?



Aux antipodes, quelques citoyens pro-SRB engagés ont encouragé la Ville à poursuivre dans cette voie, écorchant même au passage certains animateurs de radio. «Si, dans vingt ans, la motorisation continue d’augmenter dans la région de Québec, qu’on augmente les gaz à effet de serre, que la sédentarité continue de progresser, personne n’ira dire à Nathalie Normandeau que c’est de sa faute. C’est vous qui êtes aux commandes et on vous appuie», a lancé Jeanne Robin en s’adressant au maire.



Le candidat défait à la chefferie de Démocratie Québec, François Marchand, a profité de l’occasion pour faire valoir sa préférence pour un tramway, critiquant aussi l’axe Charest. «Est-ce qu’on investit dans un véhicule (le SRB) qui va être désuet en 2041 ? Est-ce qu’on cherche à améliorer la mobilité ou à développer ? Le paysage du boulevard Charest tel que montré, je suis convaincu qu’on ne le verra jamais de notre vivant compte tenu de l’hostilité de ce milieu autoroutier», a-t-il lâché.



Gosselin pourfend la consultation



Présent dans la salle, le candidat à la mairie Jean-François Gosselin a vivement critiqué l’exercice au Centre sportif Marc-Simoneau et demeure campé sur ses positions, loin d’être convaincu de la pertinence d’un tel projet.



«Je suis un peu déçu d’avoir attendu 60 minutes avant de pouvoir écouter le premier citoyen. Je croyais qu’on était à des consultations publiques et qu’on était ici pour écouter le monde mais au contraire, on essaie de nous vendre un projet qui n’est pas mort et qui va renaître de ses cendres au lendemain de l’élection si M. Labeaume est réélu», a-t-il déploré.



M. Gosselin dit avoir tendu la main à Régis Labeaume pour lui souhaiter une bonne campagne mais ce dernier aurait refusé de lui serrer la pince, a-t-il déploré. «Je trouve que c’est un geste antisportif dans mon langage à moi».



Labeaume ne commente pas



Le maire Régis Labeaume a quitté la salle en coup de vent en fin de journée et n’a pas voulu s’adresser à la presse.



La deuxième séance de consultation publique aura lieu mercredi de 19h à 22h au Club social Victoria. Deux autres séances sont au programme samedi prochain au Centre communautaire Michel-Labadie (de 9h à 12h) et à l’Édifice Andrée-P. Boucher (de 14h à 17h).



La Ville a également mis en ligne, mardi, un sondage à l’intention des citoyens qui ne seront pas en mesure de se déplacer pour faire valoir leur point de vue. Le questionnaire peut être rempli en 10 minutes jusqu’au 31 août prochain.