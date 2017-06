De la construction à un café-causerie

Alors qu’elle était enceinte, une coordonnatrice dans le milieu de la construction de Québec s’est découvert une passion pour les produits destinés aux bébés. Écoutant sa petite voix intérieure, la jeune femme a abandonné sa carrière pour concrétiser certains de ses rêves en créant un café-causerie créatif et en lançant une gamme de produits pour les petits.

En 2013, Geneviève Simard vivait sa première grossesse non pas sans heurts alors qu’elle a été aux prises avec un trouble de stress post-traumatique, une dépression sévère et des attaques de panique en raison de son travail, la contraignant au repos forcé.

«Je suis restée à la maison et je me suis instruite sur les produits de bébé», confie la mère âgée de 27 ans qui «n’allait vraiment pas bien», rêvant également d’un endroit où les femmes enceintes et les mamans pourraient se réfugier et échanger.

«Personne ne veut voir une petite madame enceinte pleurer au centre commercial. J’aurais trouvé ça le fun avoir une place où aller et que les gens me comprennent», partage celle qui a accueilli son premier enfant alors que sa santé mentale demeurait fragile.

Café-causerie

Loin de s’apaiser, la passion de la jeune mère est nourrie par l’arrivée du poupon à un point tel qu’après une étude de marché et l’obtention de financement, Le Gribouillis ouvre en 2015, à Val-Bélair.

«Avant, je ne vivais pas de mes passions et c’était clairement moins plaisant. J’avais longtemps cherché qui j’étais, ce que je faisais. Je vivais sur le neutre un rêve qui n’était pas le mien», avoue Mme Simard. « Je me trouve chanceuse et je me dis que j’ai probablement bien placé mes cartes.»

Ainsi, le Gribouillis, adapté aux réalités des mamans et de leurs bébés, aura eu un effet salvateur pour Mme Simard alors que les employés de l’endroit, où des accessoires pour bébé, de la formation et des ateliers sont aussi offerts, se donnent comme mission d’écouter et de conseiller les clientes comme des «amies». « Ça crée des liens très forts.»

Produits pour les tout petits

Le succès est tel qu’une première franchise du Gribouillis a été ouverte à Lévis en 2016. Or, l’intérêt de Mme Simard pour les produits destinés aux tout petits ne s’éteint pas. Elle tente de dénicher «des accessoires simples, cute et pratiques», en vain. Lui vient alors l’idée de les confectionner puis de les vendre au Gribouillis et en ligne. Ainsi, Petit Tot, qui offre une gamme de petits bandeaux et d’attaches à suces tressées, naît en 2016.

«L’engouement s’est fait vite, on a été approché par d’autres boutiques», confirme Mme Simard qui aimerait figurer dans une trentaine de point de vente au Québec à ses 30 ans.

«Je tire les ficelles»

Après la naissance de son second enfant, Mme Simard a cédé les rênes du Gribouillis de Val-Bélair à ses employés, au printemps 2017. «Je reste propriétaire du groupe Le Gribouillis. Je tire les ficelles, je me consacre au développement», explique t-elle, souhaitant détenir cinq franchises d’ici trois ans.

Qui plus est, Mme Simard et son conjoint, qui a également abandonner son emploi pour lancer sa compagnie de construction, ont amorcé l’auto construction de leur 3e maison après avoir vendu leurs deux premières créations. Elle y aura son bureau et son atelier afin de concrétiser d’autres projets tels que la création de blogues pour le Gribouillis et sur la construction, la décoration et le «Do It Yourself».

Geneviève Simard ne reviendrait jamais en arrière en raison de :