Affaire Maximilien Frenette: Les deux témoins importants finalement rencontrés

Les deux témoins clés qui ont été vus en compagnie de Maximilien Frenette quelques heures seulement avant sa disparition ont finalement été rencontrés par les enquêteurs du SPVQ.

Les autorités ont confirmé la nouvelle par voie de communiqué mardi midi. On y indique que les deux témoins «ont été identifiés et rencontrés» et qu’ils ont pu «confirmer certains éléments de l’enquête». Ces éléments étaient toutefois déjà connus des enquêteurs selon le SPVQ.

L’homme et la femme avaient été aperçus à proximité du cimetière Saint-Matthew en compagnie de Maximilien Frenette et d’un ami. Il semblerait que les quatre personnes auraient notamment mangé à cet endroit avant de partir. Le jeune homme de 19 ans a ensuite été reconduit par son ami à l’angle du boulevard Charest et de la rue de la Couronne, dernier endroit où il a été vu.

Enquête en cours

Le corps de Maximilien Frenette a été repêché dans les eaux de la rivière Saint-Charles en soirée samedi, après neuf jours de recherches intensives dans le secteur Saint-Roch, notamment.

Le SPVQ confirme que l’enquête est toujours en cours et qu’aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée.