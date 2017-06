Disparition de Maïté Viens: les recherches pourraient reprendre, affirme Coiteux

Les recherches dans les bassins des chutes Jean-Larose où se trouverait le corps de Maïté Viens pourraient reprendre «si les conditions le permettent», a statué le ministre Martin Coiteux.

Les parents de la jeune disparue ont lancé une pétition, lundi, pour que l’excavation des bassins 1 et 2 des chutes Jean-Larose soit complétée dans l’espoir de retrouver la dépouille de leur fille. La lettre s’adresse notamment au ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.

«J’ai toujours dis que ce n’est pas parce qu’on suspendait les recherches maintenant pour des enjeux de sécurité, qu’il n’y aurait pas possibilité de les reprendre si les conditions le permettent», a commenté mardi le ministre Coiteux, à la sortie du caucus des députés libéraux.

Rappelons que la SQ avait annoncé l’arrêt des travaux, samedi, pour des raisons de sécurité. Un prétexte facile, selon les parents de Maïté Viens. Les policiers ont repris le travail lundi, en ratissant les berges.

«On fait tout ce qui est possible de faire. On comprend très bien la détresse des parents par rapport à ça, c’est un enjeu important. On prend tous les moyens nécessaires», a-t-il assuré.

Pas une question d’argent

Le ministre libéral assure que la suspension actuelle des recherches n’a rien à voir avec des enjeux financiers. Seule la sécurité prime, a-t-il réitéré.

«Il n’y a pas un budget et on arrête quand le budget est défoncé, c’est pas ça du tout. Ce qui est important ici, c’est que ça se fasse avec des conditions de sécurité. Il y a déjà eu une personne qui a été emportée, on ne voudrait pas qu’il y en ait d’autres. La Sûreté du Québec mène ses recherches avec ce souci-là», a-t-il résumé.