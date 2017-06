Six jours de grandes festivités à Québec pour RDV 2017

RDV 2017 est prêt à lever les voiles : dans un peu plus d’un mois, une quarantaine de grands voiliers accosteront au port de Québec pour six journées de festivités.

La programmation complète du grand rendez-vous naval qui aura lieu du 18 au 23 juillet prochain à Québec et Lévis à l’occasion des 150 ans de la Confédération canadienne a été dévoilée mardi.

Les gens de Québec, comme les nombreux touristes attendus, seront invités à visiter les géants des mers au port de Québec - un voilier sera amarré au quai Paquet de Lévis -. Ces voiliers partis d’Angleterre feront également escale dans 36 autres villes canadiennes.

Les quais de la capitale demeurent toutefois le point culminant de la course, là où tous les bateaux seront réunis pour une seule et unique fois.

De nombreuses activités sont prévues et les quais seront animés tout au long des célébrations.

Une année record?

«On va sentir de nouveau ce qu’on a vécu peut-être en 2008, a avancé Régis Labeaume. Je pense que ça va être incroyable.»

D’ailleurs, le maire de Québec estime que l’année record de 2008 en termes de tourisme pourrait être battue cet été, avec le RDV 2017 et le 50e anniversaire du FEQ, notamment. «Les chiffres qu’on a actuellement nous disent non seulement qu’on va avoir un été extraordinaire, mais on parle peut-être d’une année record», a-t-il souligné, à l’instar de ce qu’avait laissé entendre l’Office du tourisme au Journal, en avril dernier.

Laisser l’auto à la maison

Puisque le Vieux-Port sera bondé, Daniel Gélinas a insisté sur l’importance d’utiliser le service de navettes qui sera mis à la disposition de la population.

«Il faut vraiment que les gens prennent le bus. Ça peut être très compliqué venir ici en voiture, on se rappelle de 2008», a affirmé le directeur général de 3E, responsable de la programmation.

Pour le port de Québec, accueillir une si grande flotte à travers les activités courantes est un défi de taille, admet son pdg.

«C’est un gros défi logistique. On est en train de finaliser ça, mais jusqu’à date, on va être capable de tous les placer ici, à la Pointe-à-Carcy et à l’estuaire», a indiqué Mario Girard.

Programmation de RDV 2017

19 au 22 juillet

Visite libre des grands voiliers au port de Québec

20 juillet – 14h

Défilé des équipages (plus de 3000 marins y participeront dans les rues du Vieux-Québec)

22 juillet – 22h

Grand feu d’artifice au milieu du fleuve

19 et 21 juillet – 21h

Spectacle «explosif et féérique» Veles e Vents de la compagnie espagnole Xarxa Teatre

23 juillet – 8h

Départ des voiliers près du pont de Québec

Des activités auront également lieu au quai Paquet de Lévis

Toute la programmation au RDV2017.com