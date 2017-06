Il entame une grève de la faim pour dénoncer la présence de grilles d'égout «dangereuses» à Québec

Un résident de Québec se disant victime d'une grille de bouche d'égout est prêt à mourir pour que les élus sécurisent et cessent l’installation de «pièges à handicapés et à enfants» dans les rues de la ville.

Réjean Bacon, 66 ans, qui dénonce depuis 18 mois la présence de grilles de puisards «dangereuses» dans les quartiers de Québec, a entamé une grève de la faim devant l’hôtel de ville de Québec lundi matin.

«Je m’en fous de mourir, je vais le faire jusqu’au bout. Sinon, ils régleront le problème avec ma mort sur leurs épaules», soutient le manifestant.

«Je ne suis pas dépressif, je suis quelqu’un de très sensé, qui se bat pour ses opinions, a-t-il fait valoir au Journal, mardi. Faire la grève de la faim, c’est le moyen ultime que j’ai choisi pour que la municipalité se réveille. Ils ont décidé de mettre des mines, des pièges à handicapés et à enfants partout dans le chemin.»

Des «pièges à cons»

Le retraité de 66 ans qui se déplace avec une canne en a contre un type de grilles d’égout (voir photo ci-dessous) que l’on retrouve dans différents secteurs de la ville.

Photo Sophie Côté

«C’est des pièges à cons. Ces grilles-là, qui sont installées depuis un certain temps, elles sont faites pour des autoroutes, pas pour des endroits où il y a des piétons. Le soulier d’un jeune enfant comme une canne peuvent se prendre là-dedans», insiste-t-il.

C’est depuis qu’il a été victime de l’une de ces grilles, à l’intersection de la rue de Montmartre et de l’avenue du Sacré-Cœur en octobre 2015, que M. Bacon milite pour que celles-ci disparaissent.

«Je me suis pété la tête»

«J’ai traversé l’autre bord de la ligne d’arrêt des véhicules, puis j’ai mis ma canne sur un tas de feuilles. Mais en mettant mon poids dessus, ma canne est complètement tombée dans le trou de la grille, raconte-t-il. Je me suis pété la tête sur le granit et j’ai été 20 minutes sans connaissance.»

Photo Sophie Côté

Depuis 18 mois, celui qui se décrit comme un combattant a multiplié les démarches auprès de la Ville. Le résident de Beauport avait même entamé une première grève de la faim l’automne dernier devant l’hôtel de ville, mais y avait rapidement mis fin devant l’ouverture des élus à regarder la question.

«Hier (lundi), au conseil municipal, la dernière réponse que j’ai eue de Jonatan Julien est que ces grilles «normées» favorisent l’écoulement des eaux et ramassent les feuilles et que oui, on allait envisager de faire attention où on va les installer et qu’on va les enlever où des enfants de moins de 2 ans vont passer, explique-t-il. Mais ce n’est pas suffisant», tranche le manifestant, qui se dit prêt à aller jusqu’au bout de sa bataille pour protéger les enfants, les personnes âgées et les handicapés.

«Je ne peux pas me permettre de penser qu’un jour, dans votre journal, je verrais qu’un enfant est devenu handicapé à cause des grilles et que je ne serais pas allé jusqu’au bout. Je ne serais pas capable de vivre avec ça, indique M. Bacon. Aussi longtemps qu’ils ne m’auront pas montré que oui, ils ont décidé de mettre un moratoire, de changer les choses, je vais poursuivre ma grève de la faim», conclut-il.