La cagnotte Powerball grimpe à 505 M$ CA

Le gros lot de la loterie américaine Powerball soulève l’intérêt des parieurs. La cagnotte, qui n’a pas été remportée samedi dernier, atteint maintenant les 505 millions $ CA.

Pour son tirage de mercredi soir, 7 juin, la loterie étrangère la plus populaire des Québécois offre un gros lot minimum de 375 millions $ US (505 millions $ CA).

Les Québécois qui ne veulent pas se déplacer aux États-Unis pour aller acheter un billet du Powerball peuvent le faire par le web.

Le site TheLotter.com permet aux non-résidants des États-Unis de miser en toute légalité sur des loteries américaines et européennes.

TheLotter.com dit compter sur plus de 16 000 utilisateurs du Québec de son site transactionnel.

L’an dernier, un résidant de Montréal a même remporté un gros lot de 1 million $ US par l’entremise de ce site au Powerball.

«On sent de plus en plus un engouement pour le Powerball alors que les Québécois découvrent notre site», a indiqué mardi au Journal le porte-parole de TheLotter.com, Austin Weaver.

Un billet à 2 $ US

Il en coûte 2 $ US pour se procurer un billet du Powerball, et les possibilités de mettre la main sur la cagnotte sont de 1 chance sur 292 millions.

En janvier 2016, le gros lot de 1,9 milliard $ CA (1,5 milliard $ US) avait beaucoup fait jaser tout en soulevant l’intérêt des parieurs québécois.

Le Powerball existe dans 44 États américains, dans la capitale fédérale Washington, à Porto Rico et aux Îles Vierges américaines.

Les cinq balles blanches du Powerball sont tirées parmi des numéros de 1 à 69, la balle rouge parmi 26 numéros.

Des experts ont établi qu’il existait 246 fois plus de chances pour un individu d’être frappé par la foudre que de le gagner.