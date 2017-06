La réalité virtuelle pour diminuer la vitesse sur les routes

Voyant les statistiques d’accidents impliquant la vitesse stagner depuis quelques années, la SAAQ se tourne vers la réalité virtuelle pour sensibiliser les automobilistes aux dangers des excès de vitesse.

La Société de l’assurance automobile du Québec profite de la tenue du Grand Prix de Montréal ce weekend pour lancer cette toute nouvelle campagne de prévention immersive. Équipé d’un casque de réalité virtuelle, le participant sera plongé dans trois situations d’excès de vitesse qui font réaliser clairement les impacts d’un tel comportement.

«On espère que ça sera accrocheur et que ça permette aux gens de vivre une certaine émotion qu’ils retiendront. On veut créer un impact avec cette campagne, on veut que les gens parlent de leur expérience autour d’eux», explique le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt. La nouvelle campagne visitera divers événements, dont le Festival d’été de Québec, le Festivent de Lévis, l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et le Festival de la Poutine de Drummondville.

Photo Didier Debusschère

Effet réussi

L’expérience semblait concluante lors du dévoilement mardi matin au Marché du Vieux-Port de Québec. Les passants qui ont fait le test en ressortaient tous un peu plus conscientisé. «Ça arrive à tout le monde de dépasser les limites, même juste de 10 km/h, sauf que là on voit réellement les conséquences», affirme Judith Desmeules, une jeune conductrice de 21 ans qui a été frappée par le peu de temps de réaction que laisse même le plus petit des excès de vitesse.

Amateur de vitesse avoué dans sa jeunesse, Robert Dupras se disait quant à lui sous le choc de l’efficacité de l’animation. «Il faudrait que mes fils voient ça. Il faut vraiment que la SAAQ fasse le tour de la province avec ça et surtout en région. C’est souvent sur ces petites routes sans trafic et sans surveillance que ça roule le plus», fait remarquer l’homme originaire de l’Abitibi.

Photo Didier Debusschère

Des chiffres inquiétants

La SAAQ souhaite que cette nouvelle offensive puisse sensibiliser les 16-44 ans aux dangers de la vitesse. Année après année, près de 130 personnes perdent la vie à cause de la vitesse au Québec, ce qui représente 36% de tous les décès sur nos routes.

«Alors que le bilan routier total s’améliore, on observe une stagnation des statistiques liées à la vitesse. Il y a une certaine banalisation du phénomène et certains vont même jusqu’à glorifier la vitesse. C’est pour cela qu’on continue le travail», précise Mario Vaillancourt.

La vitesse sur les routes en chiffres

Chaque année, en moyenne (de 2012 à 2016), la vitesse cause :

130 décès

470 blessés graves

6 800 blessés légers

En 2016, les accidents causés par la vitesse ont engendré de coûts de :