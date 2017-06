La soumission du Qatar

Rompre des relations diplomatiques est un geste grave. Souvent, il s’agit d’un signe annonciateur de guerres. À l’instigation de l’Arabie saoudite, les pays du Golfe viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, en plus de fermer leurs frontières terrestres, maritimes ou aériennes avec ce pays.

Qu’a donc fait le Qatar pour susciter la colère de ces pays? Son Émir aurait déclaré qu’il fallait entretenir de bonnes relations avec l’Iran. La déclaration serait fausse et résulterait d’un piratage de la station d’information du Qatar, Al-Jazira. Peu importe, l’Arabie saoudite a décidé de punir le Qatar. Au plus grand bonheur des marchands d’armes et de pétrole.

1. À quoi ressemble le Qatar?

À 129 700 dollars américains par personne, les revenus moyens des Qataris sont les plus élevés au monde. C’est que le Qatar est le 11e exportateur mondial de pétrole. Il est aussi le second plus grand exportateur de gaz naturel. Il possède d’ailleurs la troisième plus grande réserve de gaz naturel sur la planète et la 13e plus importante réserve de pétrole. Près de 2,6 millions de personnes habitent le Qatar, qui est grand comme trois fois l’île de Montréal. Les véritables Qataris sont peu nombreux, à peine 300 000. Les autres sont des Indiens (650 000), des Népalais (350 000), des Bangladais (280 000), etc. Les autorités du Qatar doivent donc mener des politiques qui ménagent plusieurs pays. Les divisions religieuses reflètent bien le casse-tête avec lequel le gouvernement doit composer: 54 % de la population est sunnite, 14 % est chiite, 14 % est chrétienne, 14 % est hindoue, 3 % est bouddhiste...

2. Trump y est-il pour quelque chose?

Le récent discours prononcé par Donald Trump en Arabie saoudite semble avoir servi de prétexte aux actions des pays du Golfe. Dans ce discours, Trump enjoignait les pays musulmans à sanctionner eux-mêmes ceux qui aidaient les terroristes islamistes. Or, le Qatar subventionne la grande chaîne d’information Al-Jazira. Plusieurs gouvernements arabes tiennent les reportages de la chaîne en partie responsables du Printemps arabe. En plus, le Qatar a financé les Frères musulmans. Il a d’ailleurs soutenu le régime de l’ex-président égyptien, Mohamed Morsi, qui est aussi un Frère musulman.

3. Le Qatar est-il le seul pays à soutenir des terroristes?

Le Qatar n’est pas le seul pays de la région à soutenir les terroristes. Par exemple, les Frères musulmans ont été longtemps financés par l’Arabie saoudite. Le gouvernement saoudien a cessé de soutenir les Frères musulmans lorsqu’ils ont commencé à critiquer le régime monarchique saoudien.

4. Que va-t-il arriver?

Les Qataris ne produisent à peu près aucune denrée agricole. Le blocus qu’ils subissent va donc leur faire très mal. La petite armée qatarie de 12 000 hommes ne fait pas le poids devant celle de l’Arabie saoudite. Les Saoudiens devraient donc facilement parvenir à assujettir le Qatar.