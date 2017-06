Bernard Drainville confirme qu’il joint le 98,5 à Montréal

Bernard Drainville quitte le FM93 et relèvera un nouveau défi dans la métropole à la barre de l’émission du midi au 98,5 FM.

À LIRE AUSSI: Bernard Drainville quitterait le FM93

L’animateur et ex-ministre péquiste a confirmé mardi midi les informations rapportées par Le Journal mardi matin à l’effet qu’il remplacerait Benoît Dutrizac, congédié par Cogeco vendredi dernier.

Drainville quitte la station de Québec au sommet de la gloire, alors que son émission en compagnie d’Éric Duhaime figurait au sommet des émissions les plus écoutées le midi selon le plus récent coup de sonde de Numéris.

Il quittera le FM93 le 16 juin et débutera son émission au 98,5 FM le 14 août.

Bernard Drainville a fait savoir que bien qu’il aura plusieurs chroniqueurs, il pilotera l’émission seul, sans coanimateur.

«Je vais beaucoup parler aux auditeurs. On va ouvrir les lignes. Ça va être une émission où il va y avoir une grande place pour le public. [...] Ça va être une émission où on va traiter de tous les grands dossiers», a-t-il mentionné.

Depuis mai dernier, Bernard Drainville est déjà en ondes tous les matins de semaine à la station montréalaise de Cogeco dans l'émission de Paul Arcand, puisqu’il a repris la chronique du défunt Jean Lapierre, segment qui donne souvent le ton à la journée politique.

Il succédait ainsi à Louis Lacroix qui avait pris le flambeau momentanément.

Par ailleurs, M. Drainville est revenu sur ses débuts à la radio de Québec, admettant qu’ils furent plutôt ardus.

«Au début, ç’a été difficile. [...] on apprenait à se connaître et on est deux petits coqs! [...] Mais on a trouvé la zone de confort. Au début, on ne se connaissait même pas sur le plan personnel. [...] Au début, quand on se “pognait”, c’était intense. C’était personnel.»

Pour le moment, le FM93 n'a pas annoncé qui succèdera à Bernard Drainville, mais Éric Duhaime a tout de même tenu à préciser qu'il demeurerait en poste.

«Moi je peux juste vous dire une chose: moi, je suis encore là. S’ils veulent que je ne sois plus là, ça va leur coûter un bras parce que j’ai un bon contrat, alors vous allez être pognés pour m’endurer, je pense, encore un petit bout.»

L'animateur a aussi indiqué que c'était à la direction de faire «ses annonces».