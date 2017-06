Le mal des années 2010

Vous connaissez les fables de Jean de La Fontaine? Celle des Animaux malades de la peste? À un certain moment, on y lit: «Ils n’en mourraient pas tous... mais tous en étaient atteints».

C’est à cette fable que j’ai pensé, l’autre jour, quand j’ai consulté la liste des joueurs dont les noms ­apparaissaient sur la liste des ­blessés. Et ce qui m’a le plus frappé, c’était le nombre des lanceurs qui s’y trouvait. Il y en avait 112!

En début de saison, la plupart des clubs alignaient huit releveurs et cinq partants, donc un total de 390 lanceurs. À la mi-mai, plus du tiers de ces artilleurs étaient voués à l’inaction pour une période allant de 10 à 60 jours, voire plus.

Les Mariners de Seattle (8), les Dodgers de Los Angeles (7), les ­Padres de San Diego (6), les Reds de Cincinnati (6) et les White Sox de Chicago (6) étaient les plus démunis au monticule. Par contre, les ­Yankees de New York et les Tigers de Detroit n’avaient inscrit aucun lanceur sur la liste des blessés lorsque j’ai consulté cette liste tandis que les Cubs de ­Chicago et les Brewers de Milwaukee en avaient inscrit un seul chacun.

Comment expliquer une telle ­situation?

Les uns diront que le camp d’entraînement dure trop longtemps ou pas assez... d’autres vont jeter le blâme sur la glissante ou la balle fronde que certains utilisent... ou encore sur la Classique mondiale. Enfin, quelques-uns diront que certaines équipes abusent du nouveau règlement qui permet d’inscrire le nom d’un joueur sur cette liste pour une période de 10 jours au lieu de 15 comme c’était le cas pas le passé. Et qu’ainsi on peut y avoir recours plus souvent qu’auparavant.

Les Blue Jays pas épargnés

Si on jetait un regard sur les Blue Jays de Toronto. En 2016, le gérant John Gibbons n’avait eu recours qu’à sept lanceurs partants durant toute la saison. À la mi-mai cette saison, il avait déjà utilisé neuf lanceurs pour commencer un match, et il reste encore quatre mois et demi avant de compléter le calendrier 2017!

Pourtant, on ne peut dire que les clubs abusent de leurs lanceurs partants. Rares sont ceux qui vont exécuter plus de 100 tirs dans une rencontre et les lanceurs qui réussissent des matchs complets sont de moins en moins nombreux.

Et rares sont ceux qui vont commencer plus de 33 rencontres par saison.

Les lanceurs sont-ils surprotégés? Et si tel est le cas, peut-on blâmer les équipes de le faire alors qu’un partant de première qualité gagne entre 15 et 20 millions $par année?

Bien entourés

Nous sommes entrés dans une ère de spécialisation et les agents ont ­découvert un nouvel argument de ­négociation: les départs de qualité!

Pour utiliser un pléonasme bien connu, c’est une réalité bien ­évidente!

Les équipes embauchent pourtant des spécialistes de tout genre pour s’assurer que leurs joueurs vont ­rester en bonne santé durant toute la saison ou presque. Il y a des gens pour s’occuper de la nutrition des athlètes, de leur conditionnement physique, de leur santé mentale, etc.

De plus, certaines équipes n’utilisent un lanceur partant qu’au cours de trois manches dans les ligues des recrues ou encore dans les bas ­échelons de leur réseau de filiales.

Pourtant, toutes ces précautions ne parviennent pas à réduire le nombre des blessures chez les lanceurs.

Avez-vous une solution?

Lanceur, frappeur ou les deux ?

Brandon McKay, de l’Université Louisville, a un avenir prometteur dans le baseball, mais on ignore s’il va se tailler une place comme lanceur ou frappeur. Il a affiché une moyenne offensive de ,361 avec 15 circuits et 47 points produits tandis qu’il présente un dossier de 8-3 avec une m.p.m de 2,22, ayant inscrit 116 retraits au bâton en 85 manches au monticule.

Selon l’éditeur John Manuel, de la revue Baseball America, McKay est l’athlète universitaire le plus complet qu’il ait vu depuis la fondation de sa revue en 1981.

Selon Manuel, McKay pourrait devenir le troisième à voir son nom inscrit trois fois au sein de la première équipe All-America, les autres étant Greg Swindell et Robin Ventura, dans les années 1980.

Wouf wouf... Derek Jeter

Il semble que les New-Yorkais qui sont propriétaires de chiens aiment bien ­baptiser leur animal de compagnie en l’honneur d’athlètes.

Notamment, on a recensé 191 chiens appelés Mickey dans la Grosse Pomme, mais sans préciser si c’est en l’honneur de Mickey Mantle ou de Mickey Mouse.

Toutefois, il y a neuf chiens qui sont appelés Derek et 51 autres Jeter tandis qu’il en existe 14 autres qui répondent au nom Babe en l’honneur de Babe Ruth, 22 qui s’appellent CC en l’honneur de CC Sabathia et 22 qui ont pour nom Goose, possiblement en l’honneur de Goose Gossage.

Deux vieux ennemis

Carlos Beltran vient d’avoir 40 ans tandis que Bartolo Colon est le joueur le plus âgé des majeures, car il aura bientôt 44 ans.

Ils se sont affrontés pour la première fois en 1998 et Beltran a réussi son premier circuit à ses dépens en juin 2000 et il en a claqué trois autres durant la saison 2001.

Le vétéran Colon n’a accordé aucun ­circuit à Beltran au cours des 16 saisons suivantes, alors qu’ils se sont affrontés 25 fois.

Mais le 10 mai dernier, Beltran a réussi un autre circuit aux dépens de Colon. Il s’était écoulé 5972 jours entre ses deux derniers circuits face à l’expérimenté droitier.

Voici monsieur le juge

La ville de Los Angeles a connu la ­Fernandomania et voici que New York connaît la Judgemania.

Les Yankees ont inauguré en mai une nouvelle section dans les gradins du champ droit baptisée The Judge’s ­Chambers (le Cabinet du juge).

C’est une section qui accueille à chaque match 18 admirateurs d’Aaron Judge et chacun d’eux reçoit une perruque blanche et un maillet.

Il est évident que chaque fois que le ­voltigeur de droite de Yankees réussit un attrapé ou encore frappe un circuit, cette nouvelle section est la plus bruyante du stade.