L’été est arrivé au Village Vacances Valcartier

Que Dame nature soit d’accord ou pas, la direction du Village Vacances Valcartier a décidé que l’été était bel et bien arrivé et ouvrira les portes de son parc aquatique extérieur en formule conjointe avec le Bora Parc dès mercredi.



Les beaux jours s’étant fait attendre au cours des dernières semaines, le nouveau président du Village Vacances Valcartier a décidé de prendre le taureau par les cornes pour ne pas perdre une seule journée de beau temps.



«D'ici 10 jours, les prévisions météo sont plus que jamais positives avec des températures ressenties prévues de 26 à 34 degrés. [...] Compte tenu de la météo des dernières semaines, ce sera un début de saison exceptionnel», se réjouit Louis Massicotte.



Combo Bora Parc



Dès le 24 juin, les familles pourront également profiter des installations du Bora Parc, ouvert l’hiver dernier. La nouvelle formule «Combo Bora Parc» permettra aux visiteurs de passer une partie de leur journée à l’intérieur pour profiter d’une offre différente.



«Une très forte proportion de clients a en effet confirmé vouloir offrir à leur famille une expérience "intérieure/extérieure" car nos produits intérieurs, dont la fameuse capsule et la chute libre ainsi que la très populaire vague de surf double, sont très différents des attractions extérieures», explique Simon Drouin, vice-président information stratégique.



Beau temps, mauvais temps, les amateurs de glissades et de jeux d’eau pourront donc en profiter au maximum sur le site du Village Vacances, qui maximise l’utilisation de ses installations.