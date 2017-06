Tous les amateurs de défis, de « bouette » et de sensations fortes seront ravis d’apprendre que l’Ultime conquête sera de retour pour sa 4e présentation le samedi 17 juin, avec un 1er départ à 9h, au Collège de Champigny, sur la route de l’Aéroport à Québec.

Vous aurez à franchir une vingtaine d’obstacles dispersés sur une distance de 5 km et affronter les divers personnages thématiques qui vous attendront tout au long du parcours. L’évènement sera au profit de la Fondation Maurice Tanguay pour continuer à aider les enfants handicapés de l’Est du Québec. Plusieurs nouveautés cette année dont une nouvelle tarification familiale. http://www.ultimeconquete.com/

La Maison d’Hélène

La première pelletée de terre, lançant officiellement les travaux de construction de La Maison d’Hèlène, établissement de soins palliatifs pour la région de Montmagny-L’Islet, a été effectuée le 30 mai dernier en présence d’Hélène Caron, la présidente fondatrice de La Maison d’Hélène. Située au 350, avenue Saint-David à Montmagny, La Maison d’Hélène pourra accueillir, une fois construite, une centaine de patients par année, des personnes en fin de vie âgées de 4 ans et plus ayant reçu un pronostic de moins de deux mois. L’ouverture officielle est prévue à l’été 2018. fondationdelamaisondhelene.org. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Monika Gagnon de Plastiques Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli; Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de L’Islet; Pierre Deschênes de Construction André Deschênes; Hélène Caron, présidente fondatrice; Lise M. Vachon, directrice générale; Éric Dorval de Montmagny Mazda La Renaissance et Jean-Guy Desrosiers, préfet de la MRC de Montmagny.

Grand donateur honoré

L’un des trois gymnase du Séminaire St-François portera dorénavant le nom de Michael M. Fortier, en l’honneur de ce grand amateur de basketball qui est un ancien élève de la promotion 1977 et grand donateur dans le contexte de la Campagne majeure de financement de l’établissement. Un cocktail de reconnaissance s’est tenu le 26 mai dernier au cours duquel les invités ont appris qu’à ce jour, 1 300 000$ ont été amassés dans la Campagne majeure de financement depuis mars dernier sur un objectif de 2M $ sur une période de cinq ans. Sur la photo, l’invité d’honneur s’est vu remettre un chandail du Blizzard Basketball à son nom lors du dévoilement de la nouvelle dénomination du gymnase.

Tout un succès

«Une course qui doit se faire entendre!» un 5 km festif tenue par la Fondation Sourdine, le 26 mai sur les Plaines d’Abraham dans le contexte du Défi de nuit de Motivaction Jeunesse, a réuni près de 100 marcheurs et/ou coureurs (l’équipe de Sourdine) et a permis d’amasser 4 460$ grâce à la générosité des partenaires, des participants ainsi qu’à des donateurs. Sur la photo, l’équipe de Fondation Sourdine entoure Michel Vaillancourt, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics et Sandra Ferguson, directrice générale de la Fondation Sourdine.

Anniversaires

Bernard Drainville (photo), journaliste, animateur radio (FM 93) / télévision (TVA), 54 ans.... Julie Perreault, comédienne, actrice et photographe, 41 ans... François Avard, auteur de télé-séries, 49 ans... Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 67 ans... Jean-Claude Lord, réalisateur et scénariste de cinéma, 74 ans.

Disparus

Le 6 juin 2016. Peter Shaffer (photo) 90 ans, dramaturge britannique... 2016 Kimbo Slice, 42 ans, combattant d'arts martiaux mixtes... 2015. Sergueï Sharikov, 40 ans, escrimeur russe, multiple médaillé olympique (1996, 2000 et 2004)... 2014. Eric Hill, 86 ans, auteur anglais et illustrateur de livres pour enfants