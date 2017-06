Notre télé n’est pas à l’article de la mort

Tous les cinq ans (ou à peu près), le CRTC détermine le sort de notre télévision pour les cinq ans à venir, allouant aux chaînes et aux réseaux des licences de fonctionnement. Plutôt facile durant des décennies, l’affaire est de plus en plus hasardeuse compte tenu des changements qui bouleversent l’audiovisuel. Les procédés de diffusion et de distribution évoluent à grande vitesse et les entreprises se transforment­­.

La plupart des chaînes francophones font maintenant partie d’un groupe corporatif, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ans. Le 15 mai, le CRTC a renouvelé les licences des quatre groupes qui diffusent en français: TVA, Bell, Corus et V.

Le CRTC fixe pour chacun un seuil minimal de dépenses en émissions canadiennes, seuil qu’il base sur les revenus antérieurs. Depuis des années, TVA a toujours dépassé le seuil minimal, comme Radio-Canada a toujours offert plus de contenu canadien qu’on lui en imposait.

Malgré la controverse en cours, le renouvellement des licences­­ des quatre groupes ne met pas notre télé en péril, du moins pas à court terme. Le CRTC a même globalement augmenté ses exigences de contenu original, le faisant passer de 208 millions $ pour 2013-2015 à 231 millions $ pour 2018-2021.

Le CRTC a réduit ses exigences à l’égard de TVA, mais a alourdi les conditions de V, de Bell et de Corus. TVA ayant toujours dépassé les exigences du CRTC, la direction a tout le loisir de réduire ses dépenses en contenu original. La PDG Julie­­ Tremblay a donc annoncé que la chaîne généraliste de TVA diminuera d’environ 15 % ses dépenses en contenu ori­ginal. Par contre, on augmentera de 6 % celles des chaînes spécialisées, sans compter LCN et les chaînes de sport dont les budgets ne cessent de croître.

L’ARGENT SE FAIT PLUS RARE

Les revenus de la télé n’étant plus ce qu’ils étaient, TVA n’en continuera pas moins durant cinq ans de consacrer la moitié de ses revenus à la production de contenu original.

Si l’avenir de la télé n’est pas noir, il n’est pas rose non plus, mais le CRTC n’en est pas responsable. Les revenus publicitaires diminuent et les frais de production croissent. Le câble et le satellite perdent des abonnés, ce qui réduit d’autant la somme que les distributeurs doivent verser aux divers fonds d’aide, dont le Fonds des médias du Canada.

Si Ottawa n’augmente pas son aide à l’industrie (elle est actuellement­­ de 134 millions par an sans compter l’argent versé à Radio-Canada), la production d’émissions canadiennes ne pourra que décliner au rythme où on abandonnera les services du câble et du satellite.

JE M’EMPORTE PARFOIS...

La CBC n’a pas aimé ma chronique de mardi dernier. Elle n’a pas tort. Mon affection pour tou.tv et le club Illico m’a fait perdre de vue que la CBC n’a pas à ce point négligé les amateurs d’internet, puisqu’ils peuvent fréquenter cbc.ca et watch cbc.

Le nouveau service que lancera la CBC l’an prochain sera une version améliorée de tou.tv. J’aurais dû me réjouir que l’expérience du réseau français avec tou.tv soit mis à profit par son pendant anglophone. Ce n’est tout de même pas si commun, les deux réseaux se comportant parfois comme des étrangers et même des frères ennemis.

TÉLÉPENSÉE DU JOUR